У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами.
"Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.
andrijk777 написав:.................. Можливий і такий варіант. Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.
І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.
Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.
Не искажайте. Никакого хамства со стороны Зеленского не было даже близко. Не знаю, разыграли ли Трамп с Вэнсом сценарий или это был экспромт, но хамство было исключительно со стороны Трампа. И, похоже, это его привычная манера.
В сценарии я тоже не особо верю.
Согласен, что Зеленский "прогнулся" не из-за какого-то компромата. Но и не потому что "йому пояснили що він не правий". А потому, "что у него нет карт". Он прекрасно понимает, насколько важна для нас поддержка США. Хотя бы какая-то.
ЛАД написав:Фальсификация выборов, наверно, есть. Просто потому, что престарелому президенту 50+% мало, хочется 98%. Зачем? Наверно, затем же, зачем Брежнев стал четырежды Героем и вся грудь напоминала иконостас.
Якщо реальних конкурентів вбивати, і звичайно ні в якому разі не пускати в кандидати, то навіть дебіл набере 50%+.
Ключова проблема диктатур не в чесності виборів а саме в недопуску конкурентів. Ось Лука недооцінив домогосподарку, думав що вона не конкурент і змушений був тотально фальсифікувати вибори. Якби він її просто не пустив - не мав би жодних проблем в 2020.
whois2010 написав:Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження. В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.
Друга стадія - це забезпечення та тил, а третя зняття з обліку, но її не дають... В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу...
То вже не тільки Ваш син, а й Ви в ЗСУ? Чи я щось не так зрозумів?
...... Он прекрасно понимает, насколько важна для нас поддержка США. Хотя бы какая-то.
Точно понимает? А если вопрос ребром будет: "или помощь - или этот в кресле"?