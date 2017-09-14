RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:46

jump

зграя бандюків


Хто саме?
Hotab
 
Повідомлень: 16781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:52

  Hotab написав:jump

зграя бандюків


Хто саме?


У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами.

"Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості.
https://suspilne.media/ternopil/1140536 ... -policia2/
jump
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:52

  jump написав:
  ЛАД написав:И что вас так удивляет?


нацполу та нгу не достатньо? 8)
потрібно ще непридатних заброньованих чорносотенців? :lol:

Зображення

Не буду обращать внимание на "Ролицию", но военная полиция существовала и в СССР, и существует и в США, и в Великобритании, и в Израиле, и в...
Просвещайтесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:55

  jump написав:
  Hotab написав:jump

зграя бандюків


Хто саме?


У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами.

"Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості.
https://suspilne.media/ternopil/1140536 ... -policia2/

То що тобі не так ? Що засуджують чи що спіймали ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12299
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:04

  andrijk777 написав:..................
Можливий і такий варіант.
Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.

І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.

Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.
Не искажайте.
Никакого хамства со стороны Зеленского не было даже близко.
Не знаю, разыграли ли Трамп с Вэнсом сценарий или это был экспромт, но хамство было исключительно со стороны Трампа. И, похоже, это его привычная манера.

В сценарии я тоже не особо верю.

Согласен, что Зеленский "прогнулся" не из-за какого-то компромата.
Но и не потому что "йому пояснили що він не правий". А потому, "что у него нет карт". Он прекрасно понимает, насколько важна для нас поддержка США. Хотя бы какая-то.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:04

  ЛАД написав:Фальсификация выборов, наверно, есть. Просто потому, что престарелому президенту 50+% мало, хочется 98%. Зачем? Наверно, затем же, зачем Брежнев стал четырежды Героем и вся грудь напоминала иконостас.

Якщо реальних конкурентів вбивати, і звичайно ні в якому разі не пускати в кандидати, то навіть дебіл набере 50%+.

Ключова проблема диктатур не в чесності виборів а саме в недопуску конкурентів. Ось Лука недооцінив домогосподарку, думав що вона не конкурент і змушений був тотально фальсифікувати вибори. Якби він її просто не пустив - не мав би жодних проблем в 2020.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:06

[/quote]
Я теж не зрозумів, хто саме «зграя». Конкретні люди , які вчинили злочин? Ну так, призвали всяких , і таких які схильні до злочинів.
Чи все ж jump так називає всю елітну бригаду?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 жов, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:16

  ЛАД написав:
  jump написав:
  ЛАД написав:И что вас так удивляет?


нацполу та нгу не достатньо? 8)
потрібно ще непридатних заброньованих чорносотенців? :lol:

Зображення

Не буду обращать внимание на "Ролицию", но военная полиция существовала и в СССР, и существует и в США, и в Великобритании, и в Израиле, и в...
Просвещайтесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.

У нас вже років 20 є ВСП (військова служба правопорядку). Її завжди по простому називали «воєнна поліція». Схоже на реорганізацію структури.
Hotab
 
Повідомлень: 16781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:23

  Slon_Nosov написав:
  whois2010 написав:Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.


Друга стадія - це забезпечення та тил, а третя зняття з обліку, но її не дають...
В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу...

То вже не тільки Ваш син, а й Ви в ЗСУ?
Чи я щось не так зрозумів?
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8745
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:48

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..................
Можливий і такий варіант.
Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.

І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.

Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.
...... Он прекрасно понимает, насколько важна для нас поддержка США. Хотя бы какая-то.

Точно понимает? А если вопрос ребром будет: "или помощь - или этот в кресле"? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 10753
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
