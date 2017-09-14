RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:56

  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:
  whois2010 написав:Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.


Друга стадія - це забезпечення та тил, а третя зняття з обліку, но її не дають...
В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу...

То вже не тільки Ваш син, а й Ви в ЗСУ?
Чи я щось не так зрозумів?


Вітаю. Вже так, в артилерії ЗСУ... Навіть Вам окремий привіт передавав та писав що йду по Вашим слідам... :) І вже рапорт на звільнення написав, але поки у відповідь третю добу мовчать... А на мене керівництво зустрічний рапорт напиало на отримання наступного звання, кажуть може ще на дембель встигну отримати. :mrgreen:
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:58

Slon_Nosov Как у вас сейчас с давлением?
Следите? Возможность есть?
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Нет. Просто интересная версия.
Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение 😁
:?:
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?
Принципиальным может быть спор, результатом которого является принятие решения.
Прикольно..
Тоді моя суперечка з воєнпенсом - була принциповою..
На захист моєї думки виступив Нобелівський комітет і присудив Нобелівську премію по економіці трьом професорам, які написали роботу , в якій доводилось що світовий економічний прогрес тормозять виконавчі Державні структури..
І чим розвинутіші ці структури - тим сильніше вони тормозять прогрес..

Прям як по мені....
Спочатку Бізнес знайшов щось прогресивне, а потім виконавчо/законодавчі структури це прогресивне пообкусували з різних сторін і недогризком в Законах і правилах залишили...
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:11

Веселі, брате, часи настали ©

  Slon_Nosov написав:Вітаю. Вже так, в артилерії ЗСУ... Навіть Вам окремий привіт передавав та писав що йду по Вашим слідам... І вже рапорт на звільнення написав, але поки у відповідь третю добу мовчать... А на мене керівництво зустрічний рапорт напиало на отримання наступного звання, кажуть може ще на дембель встигну отримати.
Вітаю.

Стоп, стоп!
Наче є закон - раз хтось один з сім'ї служить, то другий - лише за бажанням?
Чи ні?




п.с.
Ну арта - це вже не так і погано! :D
Це ж не в штурмовики, чи в піхоту...
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:17

  ЛАД написав:Slon_Nosov Как у вас сейчас с давлением?
Следите? Возможность есть?


Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
Призначили працювати за компом, внікаю у військові приколи оформлення документів.
Багато чого потрібно самостійно купляти, але годують добре. Дуже схоже на розповіді пана Успіха.
Найбільша проблема це битові питання вдома, бо чоловіків нема... Обіцяють звільнити, но вище керівництво відповідає за офіцерів і може мати своє бачення на моє життя.
Дякую за турботу!
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:18

Вільний народе - вільної країни!©))

  Slon_Nosov написав:В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу..
А як Ви опинились в тцк?

Бусік "підвіз"?
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:22

  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:Вітаю. Вже так, в артилерії ЗСУ... Навіть Вам окремий привіт передавав та писав що йду по Вашим слідам... І вже рапорт на звільнення написав, але поки у відповідь третю добу мовчать... А на мене керівництво зустрічний рапорт напиало на отримання наступного звання, кажуть може ще на дембель встигну отримати.
Вітаю.

Стоп, стоп!
Наче є закон - раз хтось один з сім'ї служить, то другий - лише за бажанням?
Чи ні?



п.с.
Ну арта - це вже не так і погано! :D
Це ж не в штурмовики, чи в піхоту...


Малого свого часу потрібно було б всиновити, біологічно він не моя дитина, хоча він мене важає батьком. Я його виховую з 3-х років, він дружини від попереднього браку.
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:22

  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу..
А як Ви опинились в тцк?

Бусік "підвіз"?

"чукча не читатель чукча писатель?"(с)
человек в свое время все написал на этой ветке
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:25

  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу..
А як Ви опинились в тцк?

Бусік "підвіз"?


чергова відсрочка по догляду за батьком не прийшла, вирішив пійти дізнатись. Дурна затея як виявилось, та моя халатність. відмовили, та наказали здати телефони.
адвокат та три наряди поліції не змогли вирішити ситуацію протягом доби.
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:відмовили, та наказали здати телефони.
адвокат та три наряди поліції не змогли вирішити ситуацію протягом доби.
Оце так поворот! :shock: :shock: :shock:
