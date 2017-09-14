RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:36

  Slon_Nosov написав:
  Успіх написав:
  Slon_Nosov написав:В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу..
А як Ви опинились в тцк?

Бусік "підвіз"?


чергова відсрочка по догляду за батьком не прийшла, вирішив пійти дізнатись. Дурна затея як виявилось, та моя халатність. відмовили, та наказали здати телефони.
адвокат та три наряди поліції не змогли вирішити ситуацію протягом доби.

Тримайтеся.
Термін давності щодо злочинів проти мобілізованих (в тому числі вчинених в процесі мобілізації) - продовжується на весь строк їх перебування в ЗСУ.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:50

  Успіх написав:
  jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт :lol:

Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.


Заградотряди все ближче і ближче до втілення в реальність :shock:
це не загиадотряди вони будуть глибоко в тилу. Відловлювати ухилянтів і вспокоювати буйних відпускників та тих що знаходяться на лікуванні. Поки шо на них управи нема.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3712
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:00

Banderlog

Відловлювати ухилянтів


На рахунок цих не впевнений.
По замовчуванню повноваження військової поліції розповсюджуються лише на військовослужбовців.
На рахунок «ставити в стойло» заливних синіх антилоп у відпустці - згоден. Ну і СЗЧ відшукувати.
Hotab
 
Повідомлень: 16781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:03

  Hotab написав:Banderlog

Відловлювати ухилянтів


На рахунок цих не впевнений.
По замовчуванню повноваження військової поліції розповсюджуються лише на військовослужбовців.
На рахунок «ставити в стойло» заливних синіх антилоп у відпустці - згоден. Ну і СЗЧ відшукувати.
ні, в цих будуть розширені повноваження які стосуватимуться і цивільних. Це не всп а паралельна структура.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3712
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:07

  Slon_Nosov написав:
  ЛАД написав:Slon_Nosov Как у вас сейчас с давлением?
Следите? Возможность есть?


Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......
Запас это хорошо, но вам при таком давлении надо принимать что-то постоянно,не оэидая 36 или даже 12 часов. Хотя многие лекарства принимаются раз в сутки. + есть "пожарные".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36837
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:10

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog

Відловлювати ухилянтів


На рахунок цих не впевнений.
По замовчуванню повноваження військової поліції розповсюджуються лише на військовослужбовців.
На рахунок «ставити в стойло» заливних синіх антилоп у відпустці - згоден. Ну і СЗЧ відшукувати.
ні, в цих будуть розширені повноваження які стосуватимуться і цивільних. Це не всп а паралельна структура.

Там абирвалг в своєму топіку написав, що правову базу для них розробляє ВСП.
Щось мені здається це вони (в/пол) будуть в їх (ВСП) підпорядкуванні. Або це саме вони так будуть зватись , з іншою орг структурою.
Hotab
 
Повідомлень: 16781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
