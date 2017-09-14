Slon_Nosov написав:В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу..
А як Ви опинились в тцк?
Бусік "підвіз"?
чергова відсрочка по догляду за батьком не прийшла, вирішив пійти дізнатись. Дурна затея як виявилось, та моя халатність. відмовили, та наказали здати телефони. адвокат та три наряди поліції не змогли вирішити ситуацію протягом доби.
Тримайтеся. Термін давності щодо злочинів проти мобілізованих (в тому числі вчинених в процесі мобілізації) - продовжується на весь строк їх перебування в ЗСУ.
jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт
Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану. Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.
Заградотряди все ближче і ближче до втілення в реальність
це не загиадотряди вони будуть глибоко в тилу. Відловлювати ухилянтів і вспокоювати буйних відпускників та тих що знаходяться на лікуванні. Поки шо на них управи нема.
На рахунок цих не впевнений. По замовчуванню повноваження військової поліції розповсюджуються лише на військовослужбовців. На рахунок «ставити в стойло» заливних синіх антилоп у відпустці - згоден. Ну і СЗЧ відшукувати.
ні, в цих будуть розширені повноваження які стосуватимуться і цивільних. Це не всп а паралельна структура.
ЛАД написав:Slon_Nosov Как у вас сейчас с давлением? Следите? Возможность есть?
Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року. ......
Запас это хорошо, но вам при таком давлении надо принимать что-то постоянно,не оэидая 36 или даже 12 часов. Хотя многие лекарства принимаются раз в сутки. + есть "пожарные".
Там абирвалг в своєму топіку написав, що правову базу для них розробляє ВСП. Щось мені здається це вони (в/пол) будуть в їх (ВСП) підпорядкуванні. Або це саме вони так будуть зватись , з іншою орг структурою.
ЛАД написав:Интересно, что никто не решился/не захотел обсуждать лишение гражданства Труханова. Я не интересовался его деятельностью, но всё-таки его 3 раза избирали мэром Одессы. Знаю, что были и протесты, так против кого их не было. Но я не о нём. СБУ опубликовало ксерокопии нескольких документов, на основании которых было принято решение. В т.ч. его загранпаспорта. Вопрос о его российском гражданстве возникал уже не раз. И проверялся СБУ. Да и даже без всяких вопросов мэр миллионного города наверняка проверяется СБУ очень тщательно. Смотрю на эту ксерокопию - загранпаспорт выдан 15.12.2025 - 10 лет назад. До конца срока действия осталось ровно 2 месяца. Почему именно теперь? А сегодня читаю - Эксклюзив The Insider: копия «действующего» загранпаспорта РФ мэра Одессы Труханова из материалов СБУ — подделка.
Я не интересовался его деятельностью
не цікавився, так поцікавтесь...до того як писати кремлівські пости (ви повторили все з програми "60 минут" скабєєвой і попова), сидів в СІЗО і вийшов під заставу у 13млн
поцікавтесь звідки його нова кликуха -генагенератор
Знакомый почерк - когда нужно оправдать свержение кого-то неугодного, на свет вытягивают социальную несправедливость - виллы, мерседесы, золотые унитазы Как будто у самих тех кто это вытягивает не также
"чукча не читатель чукча писатель?"(с) человек в свое время все написал на этой ветке
Тепер є час підняти «повідомлення автора» і розібратись в питанні.