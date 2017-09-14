|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:04
Hotab написав:
Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?
я можу здогадуватись про реальні рівні підтримки, але обєктивних соц показників нема. вибори не показник
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2699 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:07
Господар Вельзевула написав:
сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
смілива заява. а чим підтвердите? печеньками нуланд?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2699 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:09
ЛАД написав:
Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......
Типовій воїн перемоги.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9792
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:13
Banderlog написав: Успіх написав: jump написав:
В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт
Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.
Заградотряди все ближче і ближче до втілення в реальність
це не загиадотряди вони будуть глибоко в тилу. Відловлювати ухилянтів і вспокоювати буйних відпускників та тих що знаходяться на лікуванні. Поки шо на них управи нема.
Нема чі бояться поліціянти?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:16
Banderlog написав: katso написав: prodigy написав:
.........
не цікавився, так поцікавтесь...до того як писати кремлівські пости (ви повторили все з програми "60 минут" скабєєвой і попова), сидів в СІЗО і вийшов під заставу у 13млн
[youtube]ozVaGRjdi6g[/youtube.
поцікавтесь звідки його нова кликуха -генагенератор
Знакомый почерк - когда нужно оправдать свержение кого-то неугодного, на свет вытягивают социальную несправедливость - виллы, мерседесы, золотые унитазы
Как будто у самих тех кто это вытягивает не также
або фотографують найдену налічку
Вот поэтому не стал тратить время на это видео.
Раз не осужден, то не важно під яку заставу він вийшов
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 17 жов, 2025 22:22, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36847
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:27
Vadim_ написав:
Какая? , патруль военкомендатуры без оружия и каких либо средств (АК, дубинок, балончиков,наручников...) к принуждению
Вы, вроде, служили в армии.
Должны бы знать, что патруль военкомендатуры не имеет никакого отношения к военной полиции.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36847
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:29
UA написав: ЛАД написав:
Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......
Типовій воїн перемоги.
Вы неаккуратны.
Я не воин, вы приписали мне чужие слова.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 17 жов, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36847
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:31
ЛАД написав: UA написав: ЛАД написав:
Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......
Типовій воїн перемоги.
Вы неаккуратны.
Я не воин, вы припмсали мне чужие слова.
Та ні.
Динаміка, закономірності. Готуйтеся
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9792
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 18 жов, 2025 04:16
pesikot написав:
Як там надійні зв"язки на тій стороні ?
Що передають тобі з тієї сторони ? )
Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!
Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.
Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.
Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.
Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|135401
|
|
|1493
|321492
|
|
|6076
|1008014
|
|