На рубеже веков, когда экономика США была примерно в 10 раз больше китайской, мало кто из американских политиков осознавал, что они предоставляют Пекину стратегическое преимущество, которое десятилетия спустя будет использовано против них.

........Проведенный Bloomberg в прошлом году анализ показал , что Китай достиг мирового лидерства в пяти из 13 ключевых технологий и быстро догоняет в семи других, включая искусственный интеллект и робототехнику. Китай занял явное лидерство в области электромобилей, автомобильного программного обеспечения и технологий литиевых аккумуляторов, производит самые эффективные и недорогие в мире солнечные панели и разрабатывает инновационные лекарства, тем самым сводя на нет старую фразу «США внедряют инновации, Китай копирует».



Всё это вывело производственный сектор Китая на исторические высоты. Расчёты Bloomberg Economics показывают, что положительное сальдо торгового баланса Китая по отношению к мировому ВВП является самым большим среди всех стран со времён США сразу после Второй мировой войны.



Судостроение — один из самых ярких примеров вновь обретенного доминирования Китая: по данным торгового представителя США, сейчас страна производит более половины мировых грузовых судов по тоннажу, тогда как в 1999 году этот показатель составлял всего 5%. Для сравнения , доля американских верфей в мировом производстве в прошлом году составила 0,01%.

.......Пекинские лидеры полны решимости избежать повторения опыта США, когда рабочие места в обрабатывающей промышленности уходят за рубеж — феномена, иронично известного как «китайский шок». Тем временем американские официальные лица сетуют на то, как сложно переломить эту тенденцию, называя её тяжёлой борьбой с глобальными экономическими силами.



«За последние 30 лет мы сами себе вырыли огромную яму», — сказал мне один американский чиновник в регионе. «Выбраться из неё будет непросто».



Китай делает ставку на то, что сможет добиться необходимых технологических прорывов до того, как нарастающие экономические проблемы начнут давать о себе знать. Однако сейчас страна наслаждается историческим достижением: она меняет баланс мировых сил в свою пользу.