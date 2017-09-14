RSS
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 13:23

  katso написав:Несмотря на попытки некоторых товарищей усиленно делать вид что события в Тернополе нам скучны :wink: , расследование все таки идет - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/


А что тебе не так ?
Лучше, чтобы расследования не было ?
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 13:32

  Бетон написав:Бригады уже начинают воровать людей на улицах, пытать, требовать выкуп.
Всё по плану


Не бригады, а из одной бригады. И далеко не все.

А потом, да-да, лежат мордой в асфальт ...

Но ты почему-то это не видишь
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 13:49

  Water написав:
  Hotab написав:За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн фублів.
Скільки там фубль до долара? Десь 46 ярдів баксів.
Скільки дефіцит бюджета України?
Все правильно... от тільки маленьке уточнення
Дефіцит педерації фінансувався за рахунок їх власник заощаджень за попередні 20 років ... Стано на сьогодні вони практично закінчились, а зовнішні заощадження для педерації - закриті.
Наш дефіцит бюджету фінансують Держави ВВП який в кілька десятків разів перевищує ВВП педерації , а якщо згадати про ту ж Норвегію з власним фондом в 1+трлн доларів і яка навіть не залазячи в тіло цього фонду - дала 6 млрд доларів тільки в цьому році...
То яка перспектива в педерації?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 13:52

  pesikot написав:
PS. Оці розмови про події до свят щось мені нагадує.
Раніше це були травневі свята та 7 листопада.
Зараз або Пасха, або Різдво
не тупи.
На Великдень і на 9 мая було затишшя на фронті. Хоть ранених і трохи трупів винесли і то вже того варте було.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 13:56

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Наші потреби (поки що) закривають. У коцабів отак просто взяти на стороні нема у кого. Лише ЗВР продавати.
ЗВР ЦБ РФ на 10.10.2025 - 729,5 млрд. долл. - https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Ясно
в москалів ще грошей на 5-10 років війни....
От тільки питання
А навіщо вони тоді в себе ПДВ підняли , приватним підприємцям і самозайнятим життя погіршили розміром максимальної межі, утильзбір на авто довели до 10 000 доларів/машина, зменшили дотації місцевим бюджетам і відмінили доплати потенційному мясу...

Що таке сталось?
Може тому що на папері - гроші є
а в реалі - грошей нема?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 14:10

  trololo написав:
  fox767676 написав:Ребята, при всей симпатии к нынешнему Вашингтону, но будущее Евразии от Чукотки до Гибралтара на ближайшие 20-40 лет решится на 4 пленуме КПК


на пленумах не вирішується навіть позиція китаю, не те що доля європи. це театральне дійство із синхронним підніманням рук, як на відкритті олімпіади

а от рішення сі про атаку (чи не атаку) на європу дійсно імовірне.

це уламки срср остаточно скотилися в феодально-фашистські диктатури
а в КНР ране чи пізно спрацює імунітет
змусять нарваного деспота до самокритики
каяття з приводу порушення ленінських принципів демократичного центпралізму, колегіальності та мирного співіснування двох систем
знімуть з частини , а потім з усіх постів
виведуть зі складу Політбюро
відправлять на самоізоляцію
можливо розстріляють якще не помре від чергового короновірусу
діточок у комуни на соціалістичне перевиховання
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 14:11

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Наші потреби (поки що) закривають. У коцабів отак просто взяти на стороні нема у кого. Лише ЗВР продавати.
ЗВР ЦБ РФ на 10.10.2025 - 729,5 млрд. долл. - https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Ясно
в москалів ще грошей на 5-10 років війни....
От тільки питання
А навіщо вони тоді ...... ?

Что бы к рубежу в 5-10 лет подойти не с "пустым кошельком", а с возможностью еще 5-10 лет продолжать? 🤔
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 14:13

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Наші потреби (поки що) закривають. У коцабів отак просто взяти на стороні нема у кого. Лише ЗВР продавати.
ЗВР ЦБ РФ на 10.10.2025 - 729,5 млрд. долл. - https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Ясно
в москалів ще грошей на 5-10 років війни....
От тільки питання
А навіщо вони тоді в себе ПДВ підняли ,..., утильзбір на авто довели до 10 000 доларів/машина...

ПДВ піднімуть 3 1 січня 2026 з 20 до 22%, АЛЕ... в них ПДВ на ліки, продукти харчування, дитячі товари - 10%. В нас скільки?
Авто з 1 листопада для юридичних осіб, для фізиков ціна баксів 50. Для чого? Мабуть хочуть шоб власний автопром купляли замість Мерседесів з БМВ. Кому потрібен саме Мерседес, він завезе як фізособа, кому потрібно саме в автосалоні, той додатково заплатить 10 штук, в чому питання, якщо гроші є.

Питання в іншому, пів світу торгує з педерацією, у т.ч. країни Балтії, Італія Швейцарія, не кажучи вже за Китай з Індією, Казахстан з Грузією, Узбекистан, та інші Таїланди з В`єтнамом. Питання- якого буя?
