RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15485154861548715488
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 14:56

  pesikot написав:
  katso написав:Несмотря на попытки некоторых товарищей усиленно делать вид что события в Тернополе нам скучны :wink: , расследование все таки идет - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/


А что тебе не так ?
Лучше, чтобы расследования не было ?


Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти :roll: А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:00

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
PS. Оці розмови про події до свят щось мені нагадує.
Раніше це були травневі свята та 7 листопада.
Зараз або Пасха, або Різдво
не тупи.
На Великдень і на 9 мая було затишшя на фронті. Хоть ранених і трохи трупів винесли і то вже того варте було.

Да ти шо ? Звідки ти це взяв ?

Я тоді запитув своїх знайомих на нулі, відповідь була - все як завжди
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:02

  katso написав:
  pesikot написав:
  katso написав:Несмотря на попытки некоторых товарищей усиленно делать вид что события в Тернополе нам скучны :wink: , расследование все таки идет - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/


А что тебе не так ?
Лучше, чтобы расследования не было ?


Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти :roll: А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.


Полиция выполняет свои прямые обязанности - это оказывается "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Врачи лечат пациентов и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Спасатели тушать пожары и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Кто бы мог подумать )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:10

pesikot
Кто бы мог подумать )

Поліція повинна була «тапіть в тісє», а тут раптом. Чудний мір 😀
Hotab
 
Повідомлень: 16789
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:38

  pesikot написав:
  katso написав:Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти :roll: А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.


Полиция выполняет свои прямые обязанности - это оказывается "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Врачи лечат пациентов и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Спасатели тушать пожары и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Кто бы мог подумать )

Ти ідіот.
Не НПУ, а один окремо взятий керівник.
Прижмуть його.

В модераторів великий життєвий досвід, якій дає право їм редагувати пости інших дописувачів, та видаляти те що вважають за потрібне.
UA
 
Повідомлень: 9792
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:42

  UA написав:
  pesikot написав:
  katso написав:Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти :roll: А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.


Полиция выполняет свои прямые обязанности - это оказывается "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Врачи лечат пациентов и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Спасатели тушать пожары и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"

Кто бы мог подумать )

Ти ідіот.
Не НПУ, а один окремо взятий керівник.
Прижмуть його.

Ти у нас лікарь, щоб ставити діагнози ? )
Чи відібрав у лікаря халат зранку ...

Керівник не нац.поліція ?
Нац.поліція сама по собі, а керівник сам по собі.
Чого тільки не прочитаєшь ) коли ментопенс намагається захищати власну брехню
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:46

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
PS. Оці розмови про події до свят щось мені нагадує.
Раніше це були травневі свята та 7 листопада.
Зараз або Пасха, або Різдво
не тупи.
На Великдень і на 9 мая було затишшя на фронті. Хоть ранених і трохи трупів винесли і то вже того варте було.

Да ти шо ? Звідки ти це взяв ?

Я тоді запитув своїх знайомих на нулі, відповідь була - все як завжди
не бреши.
Інтенсивніть боїв впала. Це зеля напередодні понтувався, що не гарантує безпеки на красній площі... хотів зірвати. Но стало розуму
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15485154861548715488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 135982
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 322499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1008858
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.