Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 15:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: не тупи.
На Великдень і на 9 мая було затишшя на фронті. Хоть ранених і трохи трупів винесли і то вже того варте було.

Да ти шо ? Звідки ти це взяв ?

Я тоді запитув своїх знайомих на нулі, відповідь була - все як завжди
не бреши.
Інтенсивніть боїв впала. Це зеля напередодні понтувався, що не гарантує безпеки на красній площі... хотів зірвати. Но стало розуму

Брешешь ти

Знов Зеля у тебе винуватий

Давай, ще скажи, що це Зеля розпочав війну
А те що, російські війська зайшла в Україну, так це вони з навчаннь повертались )

І чому ти мовчишь про Путіна ? про Гундяя ?
З поваги до них, чи шо ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:00

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Ти ідіот.
Не НПУ, а один окремо взятий керівник.
Прижмуть його.


В смысле? Фигуранты пошли по беспределу. Если бы они просто крали ухилянтов на улицах,держали в подвалах, били и обливали голых бензином- то ок, это сейчас мейнстрим.
Но они же ветеранов кошмарили, а это не по понятиям.
Такого не будет, это нарушит стройную систему- иди отвоюй или реши по другому вопрос, и
ты в безопасности.
Вы же прекрасно знаете что есть система , которая стимулирует переходить людей в безопасный статус, кошмаря колеблящихся.
А эти отморозки подрывают доверие, это невыгодно и их пофиксят.

В этом и есть отличие Зеленизма от прошлых режимов.
Вседозволенность в обмен на лояльность.
Версия дискредитации популярной в народе 3 штурмовой также требует проработки.
Если она подтвердится, то это более чем явный признак сворачивания войны.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:00

  Banderlog написав:тернопільська поліція наїхала на 3 штурмову бо ті залізли в чужий город де весь бізнес на ухилянтах вже був поділеним. Даж якщо окремовзяті війсьськовослужбовці і десь порушили закон це діла не поміняє.
Буде продовжуватись війна то бригади будуть самі брати участь в мобілізації бо наявна система не дозволяє призвати необхідну кількість, через корупцію на місцях


Не бреши. Брехня - то гріх )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:03

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Ти ідіот.
Не НПУ, а один окремо взятий керівник.
Прижмуть його.


В смысле? Фигуранты пошли по беспределу. Если бы они просто крали ухилянтов на улицах,держали в подвалах, били и обливали голых бензином- то ок, это сейчас мейнстрим.
Но они же ветеранов кошмарили, а это не по понятиям.
Такого не будет, это нарушит стройную систему- иди отвоюй или реши по другому вопрос, и
ты в безопасности.
Вы же прекрасно знаете что есть система , которая стимулирует переходить людей в безопасный статус, кошмаря колеблящихся.
А эти отморозки подрывают доверие, это невыгодно и их пофиксят.

В этом и есть отличие Зеленизма от прошлых режимов.
Вседозволенность в обмен на лояльность.
Версия дискредитации популярной в народе 3 штурмовой также требует проработки.
Если она подтвердится, то это более чем явный признак сворачивания войны.


Опять начали педалировать тему - чтобы не произошло, это к сворачиванию войны

Дождь пошел - к сворачиванию войны
Снег пошел - к сворачиванию войны

Как ты не пытайся педалировать тему "зеленизма", тему путинизма - это не перекроет )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому зрадо**би мовчать, що поляки не тільки не віддали німцям «підривника північного потому» , а і відпустили?

А це у нас хунтер вирішив податись в стукачки? (поки муха в селі на городі гарбузи збирає) Тицяє на пости pesikit скарги. Ах ти ж «обіда» 500-єврова..
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:16

  pesikot написав:
  Banderlog написав:тернопільська поліція наїхала на 3 штурмову бо ті залізли в чужий город де весь бізнес на ухилянтах вже був поділеним. Даж якщо окремовзяті війсьськовослужбовці і десь порушили закон це діла не поміняє.
Буде продовжуватись війна то бригади будуть самі брати участь в мобілізації бо наявна система не дозволяє призвати необхідну кількість, через корупцію на місцях


Не бреши. Брехня - то гріх )
де брехня ? Мож ти розкажеш сам що відбувалось в тернополі? Шо бійці 3ї штурмової просто не на того нарвались , коли намагались бусифікувати місцевого кримінального авторитета на порше . Думай головою перед тим як розганяти брехню https://ternopoliany.te.ua/zhittya/1075 ... oto-video#
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:18

  budivelnik написав:
  Water написав:Питання- якого буя?
Тому що СВІТ вирішив що допомагати треба настільки наскільки сам потерпілий собі допомагає.
Нам дають ще майже +100% до того що ми самі собі робимо.
Як на мене - дивно було б вимагати ДЛЯ СЕБЕ більше ніж робиш САМ.

А до чого тут допомога і наприклад скупка москальського золота або люмінію через англійську біржу? Явно знають звідки метал і купують, не кажучи вже за те шо напряму відправляють нові верстати і інше обладнання.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:18

Banderlog

коли намагались бусифікувати місцевого кримінального авторитета на порше


Так тут на форумі всі звинувачували ТЦК, що товстолобиків на БЧЖ (большой чорний жип) не чіпають. Нарешті знайшлись ті, хто не побоявся, і виявляється «бійці 3-і штурмової - зграя».
Так вони позитивні герої, чи ні? Я вже заплутався.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:24

  Hotab написав:Banderlog

коли намагались бусифікувати місцевого кримінального авторитета на порше


Так тут на форумі всі звинувачували ТЦК, що товстолобиків на БЧЖ (большой чорний жип) не чіпають. Нарешті знайшлись ті, хто не побоявся, і виявляється «бійці 3-і штурмової - зграя».
Так вони позитивні герої, чи ні? Я вже заплутався.

Зграя позитивних героїв 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 16:30

  budivelnik написав:........
Як на мене - дивно було б вимагати ДЛЯ СЕБЕ більше ніж робиш САМ.

Абсолютно не связанные вещи.
ЛАД
