Тому що СВІТ вирішив що допомагати треба настільки наскільки сам потерпілий собі допомагає. Нам дають ще майже +100% до того що ми самі собі робимо. Як на мене - дивно було б вимагати ДЛЯ СЕБЕ більше ніж робиш САМ.
А до чого тут допомога і наприклад скупка москальського золота або люмінію через англійську біржу? Явно знають звідки метал і купують, не кажучи вже за те шо напряму відправляють нові верстати і інше обладнання.
1 Для того щоб НАМ щось дати - треба це щось з чогось виготовити.... 2 Ми наприклад прокачуємо через свою територію нафту в Угорщину... але ви вимагаєте щоб частина ЄС (Угорщина) цю нафту не купувала...
Основне. Є товари низької доданої вартості. Вимагати їх не купувати - можна , от тільки толку? це початок виробничого ланцюжка, тому не купить ЄС-купить не ЄС.... Тому Якщо ЄС купує у педерації на 20 млрд нафти/газу... і донатить нам 40 млрд... То в мене запитання Що краще Щоб ЄС не купила на 20 і не задонатила на 40?
budivelnik написав:Тому що СВІТ вирішив що допомагати треба настільки наскільки сам потерпілий собі допомагає. Нам дають ще майже +100% до того що ми самі собі робимо. рік_____доходи_______видатки_______кредитування_____сальдо(допомога) 2022___1323923,8_____1499469,9________13252,1______-188798,2 2023___1329260,1_____2580676,6________45119,7______-1296536,2 2024___1768451,2_____3309047,6________30890,4______-1571486,9
Як на мене - дивно було б вимагати ДЛЯ СЕБЕ більше ніж робиш САМ.
Абсолютно не связанные вещи.
А як переконати по іншому? Дати в 2 рази більше і ще й відправити своїх солдат? (або найняти в Африці/Південній Америці )
Тому для соціально озабочених справедливістю..
Вам допоможуть тільки в тому випадку-коли побачать що Ви в стані самі собі допомогти.
В противному випадку - приклад Афгану, грошей дали , таліби залишились.
Ядерное топливо США до сих пор закупают. Напрямую у РФ.
Як завжди , головне знайти хоч щось....
По данным Администрации энергетической информации США, основными поставщиками оксида урана в США в 2023 году были Канада, Австралия, Казахстан и Россия.
Россия в 2023 году занимала четвертое место по объемам поставок оксида урана в США, ее доля составляла 12%. В 2023 году средневзвешенная цена российского продукта на рынке США составляла 30,9 долларов за фунт уранового оксида, - цена от поставщиков из Канады составляла 43,7 долларов за фунт, Австралии - 51,2 долларов и Казахстана - 43,6 долларов ... в 2024 году объемы экспорта уранового оксида из России в США сократились в 2 раза - до 335 тонн на сумму 624 млн долларов.
Отже США -купили на 0,6 млрд доларів Дали допомоги Україні - 100 млрд доларів...
Ладам це не подобається..... і чому це мене не дивує?
Banderlog написав:тернопільська поліція наїхала на 3 штурмову бо ті залізли в чужий город де весь бізнес на ухилянтах вже був поділеним. Даж якщо окремовзяті війсьськовослужбовці і десь порушили закон це діла не поміняє. Буде продовжуватись війна то бригади будуть самі брати участь в мобілізації бо наявна система не дозволяє призвати необхідну кількість, через корупцію на місцях
Нуу...тепліше
наявна система ТЦК це впершу чергу про потік грошей в обмін на брудну та непопулярну в народі роботу. зламати наявну систему це заклики до чого?
З 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди закупили в Росії скраплений природний газ на 34,3 мільярда євро. За той же час вони направили Україні сумарно 21,2 мільярда євро, підрахували в Greenpeace. Поставки СПГ з Росії до ЄС збільшилися
UA написав:В КНР якщо і можливий переворот, то комсомольський. А комсомольці там проамериканські глобалісти. Тобто під демів підуть.
є сподівання що візьмуть гору принципи Цзянь Цземіня та Чень Юня а ось кліка хуцзіньтао дійсно на праву(тобто ліву у сучасних координатах) ногу кульгає в кінців-кінців може бути багатоходовочка як в таких випадках найчастіше і відбувалося
Water написав:Якщо ЄС купила нафту-газ, це гроші в бюджет передерації, це й Мадярів стосується.
До моменту поки нафту в світі не почали виливати в море -вимагати її не купувати в конкретного постачальника - це демагогія. Ну не купить ЄС за 4 роки на 21,2+34,3 млрд=55,5 млрд нафти газу в росії.. і що зміниться? На цих самих 55,5 млрд більше нафти газу купить китай і індія.... і все.
Тому Не треба бути святішим Папи Римського.... і лити крокодилячі сльози ( бо це слина)
Та понятно, що народ в масі ще те зборище макак і головою думати не хоче. Но все таки тут на форумі повинні бути люди з критичним мисленням. Я не про песікота, він фсбшний провокатор. Але загалом, можно трохи і задумуватись перед тим як повторювати тези зомбоящика. І так. 1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі? 2. Чи знало їх командування, що вони там? Можливо вони були подані як сзч? 3. обвинувачені попросили адвоката 3ї штурмової і їм була надана юридична підтримка 4. Місцева влада в тернополі під контролем во свобода. нагадаю забудькуватим, що виборах 2019р був створений блок націоналістів з де білецький йшов 2м номером після тягнибока... є підстави стверджувати що серед місцевої влади тернополя 3тя штурмова користується підтримкою. Скандал з бусифікацією є продовженням боротьби зелених з місцевою владою. Наступним після мера одеси візьмуться за надала.
З 2022 року ЄС ввіз товарів на суму близько 297 млрд євро.
А де ви бачили сльози? Як на мене, все відрубить нахрін. Картки москалів працюють? Москалі за кордон їзять? Чого їм не вистачає, чогось для воєнторгу? Та все є, працюй, воюй, все без питань. Труси-хрестик. PS: У Ватикані я не був, чи хочу я там побувать? Мабуть ні. https://suspilne.media/958047-dopomoga- ... slidzenna/
Реальна вартість допомоги від США для України склала вдвічі менше за офіційні дані. США повідомляють про передану допомогу на суму понад 60 млрд доларів, та насправді США передали Україні допомоги на 18 млрд доларів.