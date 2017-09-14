Water написав:Якщо ЄС купила нафту-газ, це гроші в бюджет передерації, це й Мадярів стосується.
До моменту поки нафту в світі не почали виливати в море -вимагати її не купувати в конкретного постачальника - це демагогія. Ну не купить ЄС за 4 роки на 21,2+34,3 млрд=55,5 млрд нафти газу в росії.. і що зміниться? На цих самих 55,5 млрд більше нафти газу купить китай і індія.... і все.
З 2022 року ЄС ввіз товарів на суму близько 297 млрд євро.
Тому Не треба бути святішим Папи Римського.... і лити крокодилячі сльози ( бо це слина)
А де ви бачили сльози? Як на мене, все відрубить нахрін. Картки москалів працюють? Москалі за кордон їзять? Чого їм не вистачає, чогось для воєнторгу? Та все є, працюй, воюй, все без питань. Труси-хрестик. PS: У Ватикані я не був, чи хочу я там побувать? Мабуть ні. https://suspilne.media/958047-dopomoga- ... slidzenna/
Реальна вартість допомоги від США для України склала вдвічі менше за офіційні дані. США повідомляють про передану допомогу на суму понад 60 млрд доларів, та насправді США передали Україні допомоги на 18 млрд доларів.
З тої статті що ви привели -переклад
Импорт товаров из России в первом квартале 2025 года составил 8,74 млрд евро ($10,11 млрд), по сравнению с 30,58 млрд евро четырьмя годами ранее. С января 2022 года ЕС импортировал российские товары на сумму 297 миллиардов евро.
А тепер проста математика 297 млрд/3 роки(2022+2023+2024)=99 млрд рік Перший квартал 2025 - =8,97 млрд*4квартали=36 млрд ( це якщо й далі не буде зменшуватись попередніми темпами)
Економіка - штука інерційна, і тим більш інерційна чим більша економіка.. Тому , за 4 роки -падіння в 4 рази... Це УСПІХ Але вам не подобається, бо ви чомусь нафантазували собі що це мало? а Ви особисто збільшили в 4 рази свою допомогу фронту за останні 3 роки( три роки а не від початку, бо нуль можна збільшити в 1000 разів і все одно це буде нулем)? Бо якщо ні - то не маєте права ні морального ні якогось іншого -гавкати на руку яка вас годує..
Та понятно, що народ в масі ще те зборище макак і головою думати не хоче. Но все таки тут на форумі повинні бути люди з критичним мисленням. Я не про песікота, він фсбшний провокатор. Але загалом, можно трохи і задумуватись перед тим як повторювати тези зомбоящика. І так. 1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі? 2. Чи знало їх командування, що вони там? Можливо вони були подані як сзч? 3. обвинувачені попросили адвоката 3ї штурмової і їм була надана юридична підтримка 4. Місцева влада в тернополі під контролем во свобода. нагадаю забудькуватим, що виборах 2019р був створений блок націоналістів з де білецький йшов 2м номером після тягнибока... є підстави стверджувати що серед місцевої влади тернополя 3тя штурмова користується підтримкою. Скандал з бусифікацією є продовженням боротьби зелених з місцевою владою. Наступним після мера одеси візьмуться за надала.
1. Воно як склалося. Через зеТЦК весь пиксель в дермі. Тільки добровольчі підрозділи всі в білому. 3 штурмова та Азов найбільш відомі та популярні. 2. Тут і вибори. А раптом 3 штурмова з Азовом дітей Кучми, MI6... прогнати захоче. Це зовсім не те саме, що планово Зе на За замінити.
UA написав:В этом и есть отличие Зеленизма от прошлых режимов. Вседозволенность в обмен на лояльность. Версия дискредитации популярной в народе 3 штурмовой также требует проработки. Если она подтвердится, то это более чем явный признак сворачивания войны.
Скажите спасибо Зеле. Неужто лучше когда по стране будут бегать отаманы с шайками, тому грошей дай, тому справку, тому на фронт иди, а тот просто пристрелит, оргазмируя от крови? Выбирая между жесткой диктатурой и анархией людей с оружием,я выбираю диктатуру. Можно примкнуть если че. Уверен, и у х... и у Гитлера, и у Пол Пота можно было занять какое-то безопасное местечко, попивая утреннее кофе под хруст костей и запах жаренной плоти. Жизнь одна, пусть моралисты идут в бусик. В Европу не хочу,тут лучше.Даже при всех вводных тут я-человек,могу и права покачать, и нихера мне лично не будет (естественно,качая права по масти) а там унтерменш на цирлах с депортацией если пан поляк руку поломает об твою дурную башку
fox767676 написав:Тернопільска різанина бензопилою це чорний піар проти Білецького на патріотичному флангу дуже тісно
чомусь співпало з наїздами на зет патріотів в рф
десь років 10 тому сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2 я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути і десь через тижденть-два цього моторолу грохнули якщо відкласти у бік "брєд вєлічія", а по суті - москва може працювати у конструктивному ключі, прибираючи за собою власний кал паралельно в Україні тоді почали потроху гнобити правосеків - історії з мосійчуком-хабарником, закарпатськими викрадачами, але якось слабенько, халтурно москва побачила що Київ неспроможний