Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15491154921549315494>
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Колись японський тирг теж здавалось, дожене і пережене ...

1) його вчасно зупинили
2) він не мав на озброєнні історичного матеріалізму

зараз фінал не такий передбачуваний
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:31

БТС

  fox767676 написав:різанина бензопилою це
з словника БТС
flyman
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:32

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2
я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути

Це був єдиний шлях збереження територіальної цілісності України, історичний парадокс укрїнської держави, що вона тримається на махновщині а не на еліті. Еліта постійно зраджує, продається направо і наліво.


навіть москва так не вважала
тому і прибрала екстремистів , розчистивши поле для майже квнщіка пушиліна та сбушніка пасічника.
і чекала на зустрічні кроки від Києва
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:34

  flyman написав:
  fox767676 написав:різанина бензопилою це
з словника БТС

це всесвітня класика, якій вже півстоліття
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Texas ... (franchise)
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:35

  budivelnik написав:а Ви особисто збільшили в 4 рази свою допомогу фронту за останні 3 роки( три роки а не від початку, бо нуль можна збільшити в 1000 разів і все одно це буде нулем)?

Якщо ви вважаєте шо допомагаєте тільки ви і ніхто більше, то я вас розчарую.
Бо якщо ні - то не маєте права ні морального ні якогось іншого -гавкати на руку яка вас годує..

Мене годує хто? Я сам себе годую. До чого тут я і москальщина? Більше нема чого сказать?
Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:38

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:різанина бензопилою це
з словника БТС

це всесвітня класика, якій вже півстоліття
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Texas ... (franchise)

то він паразитує плагіатом на улюбленій бдсмній польскій темі
flyman
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:48

  flyman написав:
  Water написав:ПДВ піднімуть 3 1 січня 2026 з 20 до 22%, АЛЕ... в них ПДВ на ліки, продукти харчування, дитячі товари - 10%. В нас скільки?
Авто з 1 листопада для юридичних осіб, для фізиков ціна баксів 50. Для чого? Мабуть хочуть шоб власний автопром купляли замість Мерседесів з БМВ. Кому потрібен саме Мерседес, він завезе як фізособа, кому потрібно саме в автосалоні, той додатково заплатить 10 штук, в чому питання, якщо гроші є.

Питання в іншому, пів світу торгує з педерацією, у т.ч. країни Балтії, Італія Швейцарія, не кажучи вже за Китай з Індією, Казахстан з Грузією, Узбекистан, та інші Таїланди з В`єтнамом. Питання- якого буя?

там ще ПДФО 13%, ФОПи теж не сильно обтяжені податками і зборами.
Але розказувати про "неоплатні борги" будуть персонажі, які цмудять бюджетну цицю

Приходить Флайман в РАГС щоб одружитись , а йому і кажуть:
- Наречену треба мати з собою!!
- Поясніть мені ще раз, за що я плачу податки??
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 20:54

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2
я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути

Це був єдиний шлях збереження територіальної цілісності України, історичний парадокс укрїнської держави, що вона тримається на махновщині а не на еліті. Еліта постійно зраджує, продається направо і наліво.


навіть москва так не вважала
тому і прибрала екстремистів , розчистивши поле для майже квнщіка пушиліна та сбушніка пасічника.
і чекала на зустрічні кроки від Києва
москва їх виростила як дестабілізуючий фактор і потім пустила під ніж. Якби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.
В нас в добробатах теж люди різні були, приміром в торнадо. Сепаратисти донбасу і для росії теж не так просто перетравлюються, даж зараз під час війни.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:в нас люблять посилатися на Лібанову, коли хочуть нажахати про демографію
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
.........

Лібанова не така вже незалежна щоб гребти проти марафону

Скорее всего, именно в этом дело.
Как-то это интервью очень сильно противоречит более ранним.

як ми заспівали - якщо думка не подобається, то знову переходимо на особистості. тоді більше на Лібанову не посилайтесь ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.


спроби були навесні 2014 може навіть влітку
болотов їздив у Київ
Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту"
але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим
ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати
а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України
fox767676
