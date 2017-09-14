Додано: Суб 18 жов, 2025 21:40

ЛАД написав: Shaman написав: ...

мені цікаво - ЛАД так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?



ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?



тепер до суті.

... ...мені цікаво -так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?тепер до суті....

1. Большой спич, но напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Если отбросить словеесную шелуху, то фактически вы подтвердили всё, что я написал. Только сильно запудрили.

" перемовини неможливі", т.е. надо только воевать. Других вариантов, вподе, не существует. 1. Большой спич, но напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.Если отбросить словеесную шелуху, то фактически вы подтвердили всё, что я написал. Только сильно запудрили." перемовини неможливі", т.е. надо только воевать. Других вариантов, вподе, не существует.

"я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни", - пов'язували и неоднократно. Цитаты искать, простите, не буду.

"вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини", это ваше мнение. У них другое. У нас втрати побольше, но мы ж не ініціюємо.

"ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна", - признаЮ, и что? Хотя "рівень зомбування населення" пока что далёк от "нацистської Німеччини". Но ві из єтого делаете вівод, что "загальні війна - надовго".

2. Я не понимаю, что означает: "гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться". Что такое "гаряча фаза" в вашем понимании? И что такое война не в "гарячій фазі"?

Так что брехня мсключительно ваша. И мысли путаются у вас. На любом языке.

А происходит это по элементарнойи причине - когда позиция заведомо слабая, то приходится "брехати" и изворачиваться, чтобы эту позицию как-то замаскировать и сделать "покрасивше".

Я бы скорее понял человека, который прямо и честно сказал: "Независимо от сегодняшней ситуации я считаю, что надо воевать. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Такая позиция понятна и достойна уважения. С ней можно не соглашаться, но она, по крайней мере, честна.

перемовини неможливі, бо. як тільки Раша схоче, точніще коли змусять, - перемовини одразу почнуться. ЛАД, благаю - не перекручуйте, краще цитуйте. хоча якщо цитувати - то не вийде перекрутити?брехня, я чудово пам'ятаю, що писав. а ви брешете, й відповідно довести нічого не можете, "товарищ соврамши"в них дійсно інша думка у влади - я кажу про об'єктивну картину. загальні втрати Раша з урахуванням санкцій - шалені. а здобутків, які могли б це компенсувати - їх немає...а що значить далеко від рівня нацистської Німеччини - за яким критерієм?воювати перестанемо. буде як холодна війна. або між кореями. або між Індією та Пакистаном. поточна ідея влади на Раші - Україна немає права на існування - як можна домовитися?тобто позиція людини, яка пропонує здатися сильніша, ніж пропозиція людини, яка пропонує чинити спротив? оце так підхід - у вашому коханому срср за такий підхід - кілька кроків до стіночки давали.а взагалі у нас з вами напевне аналогія. це коли перед нападом Німеччини німецькомовний поляк каже - треба домовлятися, а можна й здатися, а ідишомовний поляк каже - треба чинити спротив. й диво, німецькомовний поляк не так й постраждав, а євреї - Аушвіц... так й ЛАД - та можна й здатися, що там станеться...