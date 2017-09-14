Shaman написав:... мені цікаво - ЛАД так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?
ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?
тепер до суті. ...
1. Большой спич, но напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Если отбросить словеесную шелуху, то фактически вы подтвердили всё, что я написал. Только сильно запудрили. " перемовини неможливі", т.е. надо только воевать. Других вариантов, вподе, не существует.
перемовини неможливі, бо не хоче Раша. як тільки Раша схоче, точніще коли змусять, - перемовини одразу почнуться. ЛАД, благаю - не перекручуйте, краще цитуйте. хоча якщо цитувати - то не вийде перекрутити?
"я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни", - пов'язували и неоднократно. Цитаты искать, простите, не буду.
брехня, я чудово пам'ятаю, що писав. а ви брешете, й відповідно довести нічого не можете, "товарищ соврамши"
"вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини", это ваше мнение. У них другое. У нас втрати побольше, но мы ж не ініціюємо.
в них дійсно інша думка у влади - я кажу про об'єктивну картину. загальні втрати Раша з урахуванням санкцій - шалені. а здобутків, які могли б це компенсувати - їх немає...
"ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна", - признаЮ, и что? Хотя "рівень зомбування населення" пока что далёк от "нацистської Німеччини". Но ві из єтого делаете вівод, что "загальні війна - надовго". 2. Я не понимаю, что означает: "гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться". Что такое "гаряча фаза" в вашем понимании? И что такое война не в "гарячій фазі"?
а що значить далеко від рівня нацистської Німеччини - за яким критерієм?
воювати перестанемо. буде як холодна війна. або між кореями. або між Індією та Пакистаном. поточна ідея влади на Раші - Україна немає права на існування - як можна домовитися?
Так что брехня мсключительно ваша. И мысли путаются у вас. На любом языке. А происходит это по элементарнойи причине - когда позиция заведомо слабая, то приходится "брехати" и изворачиваться, чтобы эту позицию как-то замаскировать и сделать "покрасивше". Я бы скорее понял человека, который прямо и честно сказал: "Независимо от сегодняшней ситуации я считаю, что надо воевать. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Такая позиция понятна и достойна уважения. С ней можно не соглашаться, но она, по крайней мере, честна.
тобто позиція людини, яка пропонує здатися сильніша, ніж пропозиція людини, яка пропонує чинити спротив? оце так підхід - у вашому коханому срср за такий підхід - кілька кроків до стіночки давали.
а взагалі у нас з вами напевне аналогія. це коли перед нападом Німеччини німецькомовний поляк каже - треба домовлятися, а можна й здатися, а ідишомовний поляк каже - треба чинити спротив. й диво, німецькомовний поляк не так й постраждав, а євреї - Аушвіц... так й ЛАД - та можна й здатися, що там станеться...
Shaman написав:ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
так вирішили не одні німці, майже вся європа вирішила так. Борці за незалежність України також приймали участь. Тепер інше, ти вваажаєш що задаватись питанням чому не можна? Що відповідь має бути, що предки були іраціональними. зійшов з розуму Гітлер і користуючись пропагандою та магією ананербе заставив нарід палити євреїв в кремторіях
брехня про всю Європу - антисемітизм та знищення євреїв - це чисто німецька тема. навіть поляки вимагають, щоб Аушвіц з ними не асоціювали. німецький табір, не польський.
антисемітизм має давні корені. що саме в Німеччині сприяло цьому? може те, що можна було пограбувати - цей стимул був актуальний у всі часи. ти ж сам з тих, що якщо в сусіда можна щось забрати - рука вже тягнеться до ручки та паперу - все як діди
Banderlog написав:кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.
спроби були навесні 2014 може навіть влітку болотов їздив у Київ Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту" але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України
сирський ж якось інтегрувався в українську систему? Азаров теж був українцем. Чого ж умурта не можно? Та понятно, що всіх не вийшло б. 100 процентного результату в такій справі не добитись. Но погодьтесь що зараз це взагалі... навіть в криму антиукраїнізму менше. Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.
Banderlog написав: сирський ж якось інтегрувався в українську систему? Азаров теж був українцем. Чого ж умурта не можно? Та понятно, що всіх не вийшло б. 100 процентного результату в такій справі не добитись. Но погодьтесь що зараз це взагалі... навіть в криму антиукраїнізму менше. Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.
не плутай - скільки УПА воювала, 10 років? Донбас після деокупації з українськими прапорами буде вже через рік ходити - дуже різна ментальність...
Окружний суд у Варшаві вирішив відмовити в екстрадиції до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого офіційний Берлін підозрює у причетності до підриву Північних потоків.
Польський суд також скасував тимчасовий арешт, накладений на українця раніше на час процесу.
Суддя також підтвердив, що українця звільнено з-під варти і нагадав, що польський суд не встановлював факти щодо того, чи вчинив підсудний діяння, яке йому інкримінує німецька сторона — а лише розглядав, чи може бути це діяння підставою для виконання Європейського ордера на арешт та відповідно для екстрадиції.
У присутності лише кількох радників Путін відхилив пропозицію США щодо послаблення санкцій і припинення вогню, наполягаючи на тому, що війна може закінчитися лише за умови, якщо Україна капітулює та віддасть Росії ще більше територій Донбасу, пише FT.
Після цього, як стверджує видання, Володимир Путін озвучив Трампу «безладний історичний екскурс». У ньому диктатор згадував середньовічних князів, включно з Рюриком і Ярославом Мудрим, а також українського гетьмана Богдана Хмельницького, йдеться у матеріалі. Як нагадує FT, Путін часто звертається до цих постатей, «щоб підтвердити свої твердження про те, що Україна та Росія [нібито] є одним народом».
«Ошелешений Трамп кілька разів підвищував голос і в якийсь момент пригрозив піти, повідомляють джерела. Зрештою, він скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому розширений склад делегацій мав обговорити економічні зв’язки та співпрацю», — додає Financial Times.