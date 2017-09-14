|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:54
отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.
Banderlog
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:57
fox767676 написав: Banderlog написав:
кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.
спроби були навесні 2014 може навіть влітку
болотов їздив у Київ
Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту"
але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим
ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати
а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України
В августе о перевербовке точно даже не думали. Да и в конце июля тоже. Тогда всем казалось, что уже вот-вот Донбасс будет наш без всяких вербовок и договоренностей.
ЛАД
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:05
Banderlog написав:
сирський ж якось інтегрувався в українську систему? Азаров теж був українцем. Чого ж умурта не можно?
Та понятно, що всіх не вийшло б. 100 процентного результату в такій справі не добитись. Но погодьтесь що зараз це взагалі... навіть в криму антиукраїнізму менше.
Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.
Україна чи не весь час більш менш притомної історії була таким собі "плавильним котлом", але чомусь не стала США. Чи не через міф "батьківщини слонів"?
flyman
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:20
Banderlog написав:
Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.
та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
flyman
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:24
Banderlog написав:
отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.
що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує
flyman
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:33
Banderlog"
3-ій штурмовий вже теж через бусік комплектується?
UA
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:34
Shaman написав: ЛАД написав:
................
2. Я не понимаю, что означает: "гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться". Что такое "гаряча фаза" в вашем понимании? И что такое война не в "гарячій фазі"?
.......
воювати перестанемо. буде як холодна війна. або між кореями. або між Індією та Пакистаном. поточна ідея влади на Раші - Україна немає права на існування - як можна домовитися?
Вас на месяц надо отправить на фронт или хотя бы в какой-нибудь прифронтовой город, например, Краматорск. Может быть тогда вы поймётеразницу между войной и тем, что происходит "між Індією та Пакистаном". Кк вы ещё не привели в пример "войну" между СССР и США.
.... коли перед нападом Німеччини німецькомовний поляк каже - треба домовлятися, а можна й здатися, а ідишомовний поляк каже - треба чинити спротив. й диво, німецькомовний поляк не так й постраждав, а євреї - Аушвіц...
"німецькомовний поляк" постраждав точно так же, как и польскомовний.
А "ідишомовний поляк" это еврей, для которого было "окончательное решение вопроса" без вариантов.
Но вы знаете, мне уже надело занимать место на форуме и повторять вам одно и то же видео с наивным вопросом ребёнка. Буду отвечать сокращённо: "Д,тд?"
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 18 жов, 2025 23:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:35
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
... И нормализовать отношения с РФ...
це зовсім не є обов'язковою умовою, радше навпаки - мінімум контактів...
Що для вас радше, я не знаю.
Но тогда воюйте ещё не знаю сколько. И желательно на фронте, не рассказывая о броне, очерёдности и необходимости в тылу.
коли з ваш хтось потрапить в сучасний руський ГУЛАГ, тоді й поговоримо, як воно при тоталітаризмі
Shaman
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:36
ЛАД написав:
Но вы знаете, мне уже надело повторять вам одно и то же видео с наивным вопросом ребёнка.
Тільки зараз набридло?
UA
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:38
Banderlog написав:
отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.
О какой конкруенции речь если ТЦК сам позвал их на помощь
Є всі необхідні документи, які підтверджують саме законність віддання наказів і саме вони були в підпорядкуванні ТЦК. ТЦК вже давало в засобах масової інформації роз'яснення стосовно цього, тому що були непоодинокі скарги. І саме долучення бойових підрозділів на Тернопільщині було в межах компетенції ТЦК.
не зовите и не будет конкуренции - так позвали зачем-то
katso
