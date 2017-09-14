RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1549315494154951549615497>
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:54

  katso написав:Все ответы - вот тут - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/ - ниже цитирую


  Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?

"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."

отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3728
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:57

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.


спроби були навесні 2014 може навіть влітку
болотов їздив у Київ
Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту"
але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим
ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати
а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України

В августе о перевербовке точно даже не думали. Да и в конце июля тоже. Тогда всем казалось, что уже вот-вот Донбасс будет наш без всяких вербовок и договоренностей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:05

  Banderlog написав: сирський ж якось інтегрувався в українську систему? Азаров теж був українцем. Чого ж умурта не можно?
Та понятно, що всіх не вийшло б. 100 процентного результату в такій справі не добитись. Но погодьтесь що зараз це взагалі... навіть в криму антиукраїнізму менше.
Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.

Україна чи не весь час більш менш притомної історії була таким собі "плавильним котлом", але чомусь не стала США. Чи не через міф "батьківщини слонів"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:20

  Banderlog написав:Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.

та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:24

  Banderlog написав:
  katso написав:Все ответы - вот тут - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/ - ниже цитирую


  Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?

"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."

отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.

що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:33

Banderlog"
3-ій штурмовий вже теж через бусік комплектується?
UA
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:34

  Shaman написав:
  ЛАД написав:................
2. Я не понимаю, что означает: "гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться". Что такое "гаряча фаза" в вашем понимании? И что такое война не в "гарячій фазі"?

.......
воювати перестанемо. буде як холодна війна. або між кореями. або між Індією та Пакистаном. поточна ідея влади на Раші - Україна немає права на існування - як можна домовитися?

Вас на месяц надо отправить на фронт или хотя бы в какой-нибудь прифронтовой город, например, Краматорск. Может быть тогда вы поймётеразницу между войной и тем, что происходит "між Індією та Пакистаном". Кк вы ещё не привели в пример "войну" между СССР и США.

.... коли перед нападом Німеччини німецькомовний поляк каже - треба домовлятися, а можна й здатися, а ідишомовний поляк каже - треба чинити спротив. й диво, німецькомовний поляк не так й постраждав, а євреї - Аушвіц...
"німецькомовний поляк" постраждав точно так же, как и польскомовний.
А "ідишомовний поляк" это еврей, для которого было "окончательное решение вопроса" без вариантов.

Но вы знаете, мне уже надело занимать место на форуме и повторять вам одно и то же видео с наивным вопросом ребёнка. Буду отвечать сокращённо: "Д,тд?"
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 жов, 2025 23:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:35

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:... И нормализовать отношения с РФ...

це зовсім не є обов'язковою умовою, радше навпаки - мінімум контактів...

Що для вас радше, я не знаю.
Но тогда воюйте ещё не знаю сколько. И желательно на фронте, не рассказывая о броне, очерёдности и необходимости в тылу.

коли з ваш хтось потрапить в сучасний руський ГУЛАГ, тоді й поговоримо, як воно при тоталітаризмі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10127
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:36

  ЛАД написав:Но вы знаете, мне уже надело повторять вам одно и то же видео с наивным вопросом ребёнка.

Тільки зараз набридло?
UA
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:38

  Banderlog написав:
  katso написав:Все ответы - вот тут - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/ - ниже цитирую


  Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?

"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."

отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.


О какой конкруенции речь если ТЦК сам позвал их на помощь
Є всі необхідні документи, які підтверджують саме законність віддання наказів і саме вони були в підпорядкуванні ТЦК. ТЦК вже давало в засобах масової інформації роз'яснення стосовно цього, тому що були непоодинокі скарги. І саме долучення бойових підрозділів на Тернопільщині було в межах компетенції ТЦК.

не зовите и не будет конкуренции - так позвали зачем-то
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1549315494154951549615497>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 136673
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 323567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1009765
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.