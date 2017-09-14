ЛАД написав:Скорее всего, именно в этом дело. Как-то это интервью очень сильно противоречит более ранним.
як ми заспівали - якщо думка не подобається, то знову переходимо на особистості. тоді більше на Лібанову не посилайтесь
Никакого перехода на особистості. Если человек 10 раз говорит одно, а на 11-й раз вдруг другое, то это о чём-то говорит. Так что співайте дальше.
але це у вас на словах вона протирічить - а цитат ви звісно не наведете. а в реалі вона каже, що так проблеми з кількістю населення будуть - але рівень життя залежить від інших факторів - як ми будемо будувати суспільство, й скільки залишиться вати. це різні речі, але про Україну з точки зору ЛАДа не може бути нічого гарного. чомусь Україну він бачить лише під Рашею...
Shaman написав:........... брехня про всю Європу - антисемітизм та знищення євреїв - це чисто німецька тема. навіть поляки вимагають, щоб Аушвіц з ними не асоціювали. німецький табір, не польський.
антисемітизм має давні корені. що саме в Німеччині сприяло цьому? може те, що можна було пограбувати - цей стимул був актуальний у всі часи. ти ж сам з тих, що якщо в сусіда можна щось забрати - рука вже тягнеться до ручки та паперу - все як діди
Опять нагло врёте. "знищення євреїв" это тема именно Гитлера. Антисемитизм, к сожалению, нет. Поляки много чего вимагають. В том числе и признание УПА преступниками. И Бандера для них, мягко говоря, не герой. Но вы с этим не соглашаетесь. Боюсь, что польские евреи тоже с поляками не очень согласны.
Banderlog написав:Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.
та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
так прямо поголовний, ні рабів ні наложниць не захоплювали. Унікальність знищення євреїв гітлером тільки в тому що це було зроблено в європі з промисловим підходом до справи. Але ідеї гітлера не були чимось унікальним і таким що більшість європейців не поділяло. Зрештою чим для прикладу бельгія в конго гірша за німців в білорусії?
И желтая майка "д... года" переходит - та-дам! - к "швейцару". Суммируя.
Чувак на птичьих правах по рабочей визе трудился поваренком в ресторане для белых господ, по-немецки не говорит, гражданство латвийское, называет себя русским, доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски, .......
flyman написав:що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує
баптист що наслухався любарського на а глибоко зораному ортодоксами грунті стає хасидом любавичевского мазхабу
та от цікаво, що в голові враженою ПГМ може коїтися, от факти з Книжки (яку він скоріше за все не читав, але 5 разів був у церкві на канікулах): - Яхве дарує Ізраіль богообраному народу, той влаштовує сам знаєш що з бензопилами з місцевими, але це Бандерлога не тригерить, - Яхве знищує Содом і Гомору, бо там содоміти, але дочки Лота поять батька і проявлять акт найчистішої неземної любові (є ж дочка, як то кажуть "можєм павтаріть"), - козаки Богдана (вони ж на 146% православні РПЦ, жодного католика, навіть греко, чи татарина з своїм пророком, чи богообраного, навіть якщо він вихрестився, тобто "мертвий" для колишніх богообраних), чомусь "поголовно винищують" (прям по методичці "роспінают мальчіков в трусіках", перед тим визначивши гаплогрупу і обмірявши штангенциркулем череп), але вони ж це з Віри а не тому що там є що "відняти і поділити", такі собі лицарі-хрестоносці та не робінгуди, котрі несли іскру справедливості (не виключена мобілізація знідно Бобуа в корейській війні)
Water написав:Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам... То може Труси -Хрестик? Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти... Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них.. але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів... І знову ви такий в білому і пухнастому? А по факту? Демагог - звичайний.
flyman написав:- Яхве дарує Ізраіль богообраноу народу, той влаштовує геноцид, але це Бандерлога не тригерить - Яхве знищує Содом і Гомору, бо там содоміти, але дочки Лота появть батька і проявлять акт найчистішою любові - козаки Богдана (вони ж на 146% православні РПЦ, жодного католика, навіть греко, чи татарина з своїм пророком, чи богообраного, навіть якщо він вихрестився, тобто "мертвий" для колишніх богообраних), чомусь "поголовно винищують" (прям по методичці роспінают мальчіков в трусіках), але вони ж це з Віри а не тому що там є що "відняти і поділити", такі собі лицарі-хрестоносці та робінгуди, котрі несли іскру справедливості
я у психології цитував откровіння Іоанове там ще цікавіше два якісь пророки покриті дланью господнєй будуть довго та з упоєнієм знущатися з людства навмисно посилаючі усілякі лиха, так шо народи озвіріють і будуть готові прийняти Антихриста А навіщо так робити ? А якщо так, то можно виправдовувати будь-яке лиходійство - мол випробую віру , та й за гріхи караю. Цікава лазейка для садистів самого різного кштибу та посад.