Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує

баптист що наслухався любарського на а глибоко зораному ортодоксами грунті стає
хасидом любавичевского мазхабу
Зображення
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:39

  fox767676 написав:ЛАД
навіщо ви годуєте цього усміхненого олігофрена ?
Пенсіонерська емпатія до калік убогих б'є ключом ?

Нет, просто человек регулярно и упорно несёт пургу. Причём, вредную и глупую пургу.
ЛАД

 




 

 



Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Скорее всего, именно в этом дело.
Как-то это интервью очень сильно противоречит более ранним.

як ми заспівали - якщо думка не подобається, то знову переходимо на особистості. тоді більше на Лібанову не посилайтесь ;)
Никакого перехода на особистості.
Если человек 10 раз говорит одно, а на 11-й раз вдруг другое, то это о чём-то говорит.
Так что співайте дальше.

але це у вас на словах вона протирічить - а цитат ви звісно не наведете. а в реалі вона каже, що так проблеми з кількістю населення будуть - але рівень життя залежить від інших факторів - як ми будемо будувати суспільство, й скільки залишиться вати. це різні речі, але про Україну з точки зору ЛАДа не може бути нічого гарного. чомусь Україну він бачить лише під Рашею...
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:40

  ЛАД написав:Нет, просто человек регулярно и упорно несёт пургу. Причём, вредную и глупую пургу.

це ваш опис з дзеркала - постійно про це пам'ятайте 8)
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:47

  Shaman написав:...........
брехня про всю Європу - антисемітизм та знищення євреїв - це чисто німецька тема. навіть поляки вимагають, щоб Аушвіц з ними не асоціювали. німецький табір, не польський.

антисемітизм має давні корені. що саме в Німеччині сприяло цьому? може те, що можна було пограбувати - цей стимул був актуальний у всі часи. ти ж сам з тих, що якщо в сусіда можна щось забрати - рука вже тягнеться до ручки та паперу - все як діди :lol:

Опять нагло врёте.
"знищення євреїв" это тема именно Гитлера.
Антисемитизм, к сожалению, нет.
Поляки много чего вимагають. В том числе и признание УПА преступниками. И Бандера для них, мягко говоря, не герой. Но вы с этим не соглашаетесь.
Боюсь, что польские евреи тоже с поляками не очень согласны.
ЛАД

 




 

 



Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:56

  flyman написав:
  Banderlog написав:Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.

та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
так прямо поголовний, ні рабів ні наложниць не захоплювали. Унікальність знищення євреїв гітлером тільки в тому що це було зроблено в європі з промисловим підходом до справи. Але ідеї гітлера не були чимось унікальним і таким що більшість європейців не поділяло. Зрештою чим для прикладу бельгія в конго гірша за німців в білорусії?
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:58

  Shaman написав:номінація дебіл року схоже заповнена
Накинувся з лайкою в потязі. У Швейцарії затримали російськомовного громадянина Латвії, який напав на україномовну сім'ю
найкраща характеристика тут
И желтая майка "д... года" переходит - та-дам! - к "швейцару".
Суммируя.

Чувак на птичьих правах по рабочей визе трудился поваренком в ресторане для белых господ, по-немецки не говорит, гражданство латвийское, называет себя русским, доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски, .......

Babchenko

Как-то статья совершенно не стыкуется с рассказом Бабченко.
Вы сами-то прочитали то, что процитировали?
ЛАД

 




 

 



Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:11

  fox767676 написав:
  flyman написав:що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує

баптист що наслухався любарського на а глибоко зораному ортодоксами грунті стає
хасидом любавичевского мазхабу
Зображення

та от цікаво, що в голові враженою ПГМ може коїтися, от факти з Книжки (яку він скоріше за все не читав, але 5 разів був у церкві на канікулах):
- Яхве дарує Ізраіль богообраному народу, той влаштовує сам знаєш що з бензопилами з місцевими, але це Бандерлога не тригерить,
- Яхве знищує Содом і Гомору, бо там содоміти, але дочки Лота поять батька і проявлять акт найчистішої неземної любові (є ж дочка, як то кажуть "можєм павтаріть"),
- козаки Богдана (вони ж на 146% православні РПЦ, жодного католика, навіть греко, чи татарина з своїм пророком, чи богообраного, навіть якщо він вихрестився, тобто "мертвий" для колишніх богообраних), чомусь "поголовно винищують" (прям по методичці "роспінают мальчіков в трусіках", перед тим визначивши гаплогрупу і обмірявши штангенциркулем череп), але вони ж це з Віри а не тому що там є що "відняти і поділити", такі собі лицарі-хрестоносці та не робінгуди, котрі несли іскру справедливості (не виключена мобілізація знідно Бобуа в корейській війні)
flyman


 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам...
То може
Труси -Хрестик?
Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти...
Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них..
але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете
Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів...
І знову ви такий в білому і пухнастому?
А по факту?
Демагог - звичайний.
budivelnik

 




 

 


Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:- Яхве дарує Ізраіль богообраноу народу, той влаштовує геноцид, але це Бандерлога не тригерить
- Яхве знищує Содом і Гомору, бо там содоміти, але дочки Лота появть батька і проявлять акт найчистішою любові
- козаки Богдана (вони ж на 146% православні РПЦ, жодного католика, навіть греко, чи татарина з своїм пророком, чи богообраного, навіть якщо він вихрестився, тобто "мертвий" для колишніх богообраних), чомусь "поголовно винищують" (прям по методичці роспінают мальчіков в трусіках), але вони ж це з Віри а не тому що там є що "відняти і поділити", такі собі лицарі-хрестоносці та робінгуди, котрі несли іскру справедливості

я у психології цитував откровіння Іоанове
там ще цікавіше
два якісь пророки покриті дланью господнєй будуть довго та з упоєнієм знущатися з людства навмисно посилаючі усілякі лиха, так шо народи озвіріють
і будуть готові прийняти Антихриста
А навіщо так робити ?
А якщо так, то можно виправдовувати будь-яке лиходійство - мол випробую віру , та й за гріхи караю. Цікава лазейка для садистів самого різного кштибу та посад.
fox767676

 




 

 
