fox767676 написав:я у психології цитував откровіння Іоанове там ще цікавіше два якісь пророки покриті дланью господнєй будуть довго та з упоєнієм знущатися з людства навмисно посилаючі усілякі лиха, так шо народи озвіріють і будуть готові прийняти Антихриста А навіщо так робити ? А якщо так, то можно виправдовувати будь-яке лиходійство - мол випробую віру , та й за гріхи караю. Цікава лазейка для садистів самого різного кштибу
Демура тлумачив, що це заради того, щоб 144 000 найчистіші душі (мощі яких, ясне діло, що найближче до Храму) вічно кружляли навколо знищеної, тобто врятованої, Землі.
прізвище якесь підозріле, садукейське "Пульс Демура" , щось таке Демі Мур теж мабуть з цих ні рожі ні кожі - а звізда. 100% їх ж/м, садукейська протекція хто би про них щось чув, якщо не ця павутина я завжди за фарисеїв був, в них хліб на заквастці бомбезний
прізвище якесь підозріле, садукейське "Пульс Демура" , щось таке я завжди за фарисеїв був, в них хліб на заквастці смачний
це ж знаменитий фінансовий аналітик/інфоциган, який спочатку був "хорошим руським" (і вангував курс рейхсрупії ПА200), але потім на нього прийшло прозріння з наганом і галіфе, але в перемогу, як він називає, "тіктокмахт" він не увірував і не увірує