RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15494154951549615497
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:30

Це все гриби

  fox767676 написав:я у психології цитував откровіння Іоанове
там ще цікавіше
два якісь пророки покриті дланью господнєй будуть довго та з упоєнієм знущатися з людства навмисно посилаючі усілякі лиха, так шо народи озвіріють
і будуть готові прийняти Антихриста
А навіщо так робити ?
А якщо так, то можно виправдовувати будь-яке лиходійство - мол випробую віру , та й за гріхи караю. Цікава лазейка для садистів самого різного кштибу

Демура тлумачив, що це заради того, щоб 144 000 найчистіші душі (мощі яких, ясне діло, що найближче до Храму) вічно кружляли навколо знищеної, тобто врятованої, Землі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Демура

прізвище якесь підозріле, садукейське
"Пульс Демура" , щось таке
Демі Мур теж мабуть з цих
ні рожі ні кожі - а звізда. 100% їх ж/м, садукейська протекція
хто би про них щось чув, якщо не ця павутина
Зображення
я завжди за фарисеїв був, в них хліб на заквастці бомбезний
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 19 жов, 2025 00:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:38

  fox767676 написав:
  flyman написав:Демура

прізвище якесь підозріле, садукейське
"Пульс Демура" , щось таке
я завжди за фарисеїв був, в них хліб на заквастці смачний

це ж знаменитий фінансовий аналітик/інфоциган, який спочатку був "хорошим руським" (і вангував курс рейхсрупії ПА200), але потім на нього прийшло прозріння з наганом і галіфе, але в перемогу, як він називає, "тіктокмахт" він не увірував і не увірує
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:46

flyman
я в курсі
дивись вище, доповнив
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це ж знаменитий фінансовий аналітик/інфоциган

100% садукей ("цадик")
впарює гоям розбрат
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 00:59

  fox767676 написав:
  flyman написав:це ж знаменитий фінансовий аналітик/інфоциган

100% садукей ("цадик")
впарює гоям розбрат

сіль (звучить неоднозначно) землі

p.s.
Він володіє українською, розповідав, що хтось з предків звідси.
https://lemko.org/genealogy/krasowskii/namesUA.html
Він що, трохи лемка?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 01:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Він що, трохи лемка?

Від лемківського села "Верхомля" до "лемківського" села "Жидівське" скільки км - 10?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 0%BA%D0%B5
ну трохи мабуть є :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 01:50

  fox767676 написав:flyman
я в курсі
дивись вище, доповнив
От вас не ожидал.
"Фоедальная знать" в Римской империи? :shock:
"Родина евреев весь мир".
"Миссия евреев..."
Ещё "Протоколы..." процитируйте. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36863
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 02:12

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:flyman
я в курсі
дивись вище, доповнив
От вас не ожидал.
"Фоедальная знать" в Римской империи? :shock:
"Родина евреев весь мир".
"Миссия евреев..."
Ещё "Протоколы..." процитируйте. :)

садитесь, опять жирная двойка по истории

• 27 до н. э. — 14 н. э. Октавиан Август (первый)
• 379—395 Феодосий I (последний император единой Римской империи)
• 475—476 Ромул Август (последний император Западной Римской империи)
• 1449—1453 Константин XI Палеолог (последний император Восточной Римской Империи)

cистема колоната, по сути ядра феодализма, стала основной в Римской империи в 3 в е.э, за 200 лет до падения Западной и 1200 Восточной РИ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15494154951549615497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 136757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 323710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1009904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.