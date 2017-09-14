Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью
flyman написав:що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує
баптист що наслухався любарського на а глибоко зораному ортодоксами грунті стає хасидом любавичевского мазхабу
та от цікаво, що в голові враженою ПГМ може коїтися, от факти з Книжки (яку він скоріше за все не читав, але 5 разів був у церкві на канікулах):
Ти як з чимось не згоден, з того шо я пишу, то скажи а не розказуй чим в мене шо вражено.Біблію я читав і нічого мене не тригерить. це в твоїй незрілій голові воно не поєднувано. Сам би почитав щось. Наприклад чому євреї приїздять в умань. Щодо 5 раз на рік був в церкві, то для особо обдарованих, на війні вихідних нема, тут церкви майже не функціонують. По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol