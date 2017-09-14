jump написав:В ЄС назвали зустріч Путіна і Трампа в Будапешті "політичним жахіттям"
В Євросоюзі вважають "образою" той факт, що президент США Дональд Трамп і господар Кремля Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешт.
Деталі: Як зазначає видання, майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.
Крім того, у матеріалі йдеться, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти довшим маршрутом.
"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в його країні", – сказав неназваний європейський дипломат.
У публічних виступах лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для Росії. Деталі: Пісторіус заявив, що якщо Німеччина "знову призове всіх чоловіків певного віку" і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби – це помітять в Росії.
РФ цілком готова для "гібридної" війни з НАТО: чому вистачає грошей та рекрутів Аналіз BOFIT переконливо демонструє, що військова економіка Росії поглинає будь-які економічні показники, які мають значення для довгострокового процвітання. Продуктивність цивільної економіки, інвестиції, соціальна сфера і добробут населення — все це приноситься в жертву імперським амбіціям Путіна. Проте це не означає, що Путін не готовий досягати своїх цілей доти, доки населення готове миритися з витратами. Довгостроковий економічний спад ще не означає близького економічного колапсу.
Путін виявив політичну мудрість, не змушуючи молодих людей іти на війну (після перших помилок, які призвели до масової втечі з Росії). Він залучає молодь на війну за допомогою дуже вигідних контрактів і компенсацій родичам у разі смерті. Так, призов на військову службу досі існує, і хоча призовники не повинні брати участь у "СВО", багато з них все ж погоджуються на вигідні контракти. У кожному разі, політичним результатом стало запобігання зростанню антиурядових настроїв, подібних до тих, що виникли під час війни в Афганістані, в якій брали участь призовники.
Виплата при підписанні трирічного контракту становить 40-50 тисяч доларів, а заробітна плата — 2380 доларів на місяць. Середня заробітна плата в приватному секторі Росії становить 1230 доларів на місяць, а в бідніших регіонах на схід від Москви — 600 доларів на місяць. Більшість солдатів родом саме з бідних районів (Сибір і Далекий Схід). https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... yni-detali
