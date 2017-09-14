RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:38

професора затригерили ойролідори

  jump написав:В ЄС назвали зустріч Путіна і Трампа в Будапешті "політичним жахіттям"

В Євросоюзі вважають "образою" той факт, що президент США Дональд Трамп і господар Кремля Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешт.

Деталі: Як зазначає видання, майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Крім того, у матеріалі йдеться, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти довшим маршрутом.

"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в його країні", – сказав неназваний європейський дипломат.

У публічних виступах лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню.

Однак у приватних бесідах кілька джерел заявили про "політичний кошмар" для ЄС.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/18/8003345/

паканули гейропу з тилу по самі гланди :lol:


Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:26

flyman

Мерц: Візит до США пройшов не так, як сподівався Зеленський :oops:

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для Росії.
Деталі: Пісторіус заявив, що якщо Німеччина "знову призове всіх чоловіків певного віку" і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби – це помітять в Росії. :lol:

66% німців проти виплат українським біженцям :oops:

по моєму чувак нас кинули (с)

Військова допомога Україні скоротилася: Європа не компенсує брак постачань США (інфографіка)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/729 ... orotilisya


РФ цілком готова для "гібридної" війни з НАТО: чому вистачає грошей та рекрутів 8)
Аналіз BOFIT переконливо демонструє, що військова економіка Росії поглинає будь-які економічні показники, які мають значення для довгострокового процвітання. Продуктивність цивільної економіки, інвестиції, соціальна сфера і добробут населення — все це приноситься в жертву імперським амбіціям Путіна. Проте це не означає, що Путін не готовий досягати своїх цілей доти, доки населення готове миритися з витратами. Довгостроковий економічний спад ще не означає близького економічного колапсу.

Путін виявив політичну мудрість, не змушуючи молодих людей іти на війну (після перших помилок, які призвели до масової втечі з Росії). Він залучає молодь на війну за допомогою дуже вигідних контрактів і компенсацій родичам у разі смерті. Так, призов на військову службу досі існує, і хоча призовники не повинні брати участь у "СВО", багато з них все ж погоджуються на вигідні контракти. У кожному разі, політичним результатом стало запобігання зростанню антиурядових настроїв, подібних до тих, що виникли під час війни в Афганістані, в якій брали участь призовники.

Виплата при підписанні трирічного контракту становить 40-50 тисяч доларів, а заробітна плата — 2380 доларів на місяць. Середня заробітна плата в приватному секторі Росії становить 1230 доларів на місяць, а в бідніших регіонах на схід від Москви — 600 доларів на місяць. Більшість солдатів родом саме з бідних районів (Сибір і Далекий Схід).
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728 ... yni-detali
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:33

jump
розкрийте таємницю, чому ви з насолодою смакуєте: (це виражається в lol-каннях, ги-ги-каннях
- новини про якісь відмови Україні в озброєнні
- новини про гіпотетичні відміни виплат укр біженцям
- новини про невдалі переговори України і США
- новини про можливі (вдалі) переговори США та Росії
- невдачі призову в Україні
- виїзд населення
- новини про легкість рекрутингу в РФ
- новини про навіть мінімальні невдачі ЗСУ на фронті (які ви неодмінно активно гіперболізуєте до немислимих масштабів)

Це якось підтверджує ваші очікування? Це відповідає вашим інтересам?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:52

Schmit

Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щоночі додаються нові заводи

https://www.facebook.com/share/r/1EHxM8 ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:56

Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:58

Тут некоторые возмущаются и выставляют претензии властям за то, что ТЭЦ и др. объекты не защищены от налёта дронов защитными сетками.
Тому треба думати над тим, щоб покращити кільце оборони перед Києвом, а не натягувати сітки над ТЕЦ і вважати, що це якось захистить. Не захистить. Це все одно, що ходити з бронежилетом з картону і вважати, що він захистить від куль.
......
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.
https://focus.ua/uk/opinions/728995-sitka-ne-ryatuye-shcho-naspravdi-zdatne-vberegti-mista-ukrajini-vid-shahidiv
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:06

  jump написав:Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...

Ничто не ново под луною...
В первую мировую пораженчество ради захвата власти уже проходили ..
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:07

  jump написав:Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...

До чого тут «влада» , якщо ви радієте стражданням народу, гибелі бійців і поразкам (які ви висмоктуєте з пальця) армії.
І Порошенка (як би вам не хотілось) не повернути, і час не відмотати.( це вже не кажучи про те, що ніхто не знає як би воно було з Порошенком, і перевірити це неможливо)) Вас буде бурят в сраку жарити, ви буде гигикати задоволено «ги-ги, недолугі, а був би Порошенко.» ??? Так?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:12

  jump написав:Hotab

я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...

залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...

Вважати ви можете, щп завгодно.
Можете даже думать, что Путин испугался бы широкой груди Порошенко и не начал бы войну
Но в 2014 и 2015 Порошенко был президентом и это никак не помешало поражению ЗСУ. Так что гадаете вы на кофейной гуще.
И это никак не ответ на вопрос Hotab"а. Злорадствование по всем этим вопросам напоминает: "Назло маме отморожу себе уши".
