Додано: Нед 19 жов, 2025 13:55

Water написав: budivelnik написав: Water написав: Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам. Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам. А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам...

То може

Труси -Хрестик?

Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти...

Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них..

але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете

Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів...

І знову ви такий в білому і пухнастому?

А по факту?

1 Стандартна поведінка-це приписати опоненту того чого він не говорив, а потім це ж почати критикувати..Дайте мою цитату де я закликав ВІДКРИТИ кордони для торгівлі з москалями?2 Не знайшли ? Тоді переходимо до того, що я писавА писав-наступнеа - нам дають приблизно стільки ж скільки ми робимо самі..це нормальноб - юридично , по якимось доволі мутними зобовязаннями нам ПОВИННІ допомагати тільки підписанти Будапештського меморандуму.... У всіх інших , навіть цього не має.Фактично та сама Німеччина чи Італія, чи Прибалтика, чи Східна Європа, чи Норвегія з Північною Європою, Австралія з Канадою - нам... але3 Так ці країни нам допомагають не без власної вигоди , бо у випадку нашого програшу - наступні вони... алеЧи зобовязані уряди цих країн перевести свою економіку на військові рейки моментально - ризикуючи втратити владу- чи нам треба дякувати за те що вони в 4 РАЗИ за чотири роки зменшили свою економічну співпрацю з росією ( шкодячи цим кроком -своїм економікам)