Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:17
Сибарит написав: jump написав:Hotab
я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...
залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...
Ничто не ново под луною...
В первую мировую пораженчество ради захвата власти уже проходили ..
Тогда для этого всё-таки были основания, а не просто желание заменить Васю на Петю.
-
2
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:32
Schmit написав:
[youtube]0gC_SqskMP0[/youtube.
Сколько у нас п...болов развелось.
Это же относится ко многим видео флая.
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:04
budivelnik написав: Water написав:
Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
То може
Труси -Хрестик?
А по факту?
Демагог - звичайний.
Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:13
ЛАД написав: Shaman написав:
як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами"
Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски"
на "україномовну сім'ю"
никак не тянет.
Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:29
Water написав: ЛАД написав: Shaman написав:
як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами"
Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски"
на "україномовну сім'ю"
никак не тянет.
Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
А я где-то писал о "москальской"?
Вы знаете много швейцарцев по рождению, "выходцев из братской Беларуси
, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" и вдруг решили выучить украинский и "шпрехають з дружиною"? Да и ещё и дети будут "шпрехать українською"?
Не смешите.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:34
ЛАД написав: jump написав:Hotab
я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...
залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...
Вважати ви можете, щп завгодно.
Можете даже думать, что Путин испугался бы широкой груди Порошенко и не начал бы войну
Но в 2014 и 2015 Порошенко был президентом и это никак не помешало поражению ЗСУ. Так что гадаете вы на кофейной гуще.
И это никак не ответ на вопрос Hotab
"а. Злорадствование по всем этим вопросам напоминает: "Назло маме отморожу себе уши".
Грудь не грудь, але відвертих антимайданівців та агентів на високих посадах при ньому не спостерігалася, як при найкращому
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:37
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски"
на "україномовну сім'ю"
никак не тянет.
Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
А я где-то писал о "москальской"?
Вы знаете много швейцарцев по рождению, "выходцев из братской Беларуси
, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" и вдруг решили выучить украинский и "шпрехають з дружиною"? Да и ещё и дети будут "шпрехать українською"?
Не смешите.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.
Саме з Білорусі я не знаю нікого, але я знаю достатньо, шоб стверджувати.
А шо ви знаєте за Швейцарію шоб насміхатись? Розповідайте, уважно вас почитаю.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.
Ви спілкувались зі швейцарцями? Схоже- ні.
Тамільська, албанська, іспанська, тігріня, турецька, російська, португальська, українська, перська, арабська, сідхі, тайська, дарі, пушту.
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:53
flyman написав: ЛАД написав: jump написав:Hotab
я Вам уже здається відповідав: вважаю цю недовладу найбільшим прокляттям для України.
Усе, що пов"язане із нею-потворне...
залишився б посту Порошенко-гадаю, такого і би близько не було...
Вважати ви можете, щп завгодно.
Можете даже думать, что Путин испугался бы широкой груди Порошенко и не начал бы войну
Но в 2014 и 2015 Порошенко был президентом и это никак не помешало поражению ЗСУ. Так что гадаете вы на кофейной гуще.
И это никак не ответ на вопрос Hotab
"а. Злорадствование по всем этим вопросам напоминает: "Назло маме отморожу себе уши".
Грудь не грудь, але відвертих антимайданівців та агентів на високих посадах при ньому не спостерігалася, як при найкращому
В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом.
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:55
Water написав: budivelnik написав: Water написав:
Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам...
То може
Труси -Хрестик?
Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти...
Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них..
але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете
Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів...
І знову ви такий в білому і пухнастому?
А по факту?
Демагог - звичайний.
Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
1 Стандартна поведінка Демагога звичайного
-це приписати опоненту того чого він не говорив, а потім це ж почати критикувати..
Дайте мою цитату де я закликав ВІДКРИТИ кордони для торгівлі з москалями?
2 Не знайшли ? Тоді переходимо до того, що я писав
А писав-наступне
а - нам дають приблизно стільки ж скільки ми робимо самі..це нормально
б - юридично , по якимось доволі мутними зобовязаннями нам ПОВИННІ допомагати тільки підписанти Будапештського меморандуму.... У всіх інших , навіть цього не має.
Фактично та сама Німеччина чи Італія, чи Прибалтика, чи Східна Європа, чи Норвегія з Північною Європою, Австралія з Канадою - нам НІЧОГО не обіцяли
... але ДАЮТЬ десятки мільярдів євро
3 Так ці країни нам допомагають не без власної вигоди , бо у випадку нашого програшу - наступні вони... але
Чи зобовязані уряди цих країн перевести свою економіку на військові рейки моментально - ризикуючи втратити владу- чи нам треба дякувати за те що вони в 4 РАЗИ за чотири роки зменшили свою економічну співпрацю з росією ( шкодячи цим кроком -своїм економікам)
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:56
ЛАД написав:
В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом.
Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
