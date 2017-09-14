RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:00

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:-----------------------------
ЛАД
Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет. :)
-----------------------------
Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
А я где-то писал о "москальской"? :shock:
Вы знаете много швейцарцев по рождению, "выходцев из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" и вдруг решили выучить украинский и "шпрехають з дружиною"? Да и ещё и дети будут "шпрехать українською"?
Не смешите.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.

Саме з Білорусі я не знаю нікого, але я знаю достатньо, шоб стверджувати.
А шо ви знаєте за Швейцарію шоб насміхатись? Розповідайте, уважно вас почитаю.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.

Ви спілкувались зі швейцарцями? Схоже- ні.
Тамільська, албанська, іспанська, тігріня, турецька, російська, португальська, українська, перська, арабська, сідхі, тайська, дарі, пушту.
Могу добавить в перечень - классическая латынь, древнегреческий, древнееврейский, более употребительные китайский и японский.
Сколько людей их знают и употребляют в быту?
Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:00

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам...
То може
Труси -Хрестик?
Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти...
Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них..
але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете
Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів...
І знову ви такий в білому і пухнастому?
А по факту?
Демагог - звичайний.
Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
1 Стандартна поведінка Демагога звичайного -це приписати опоненту того чого він не говорив, а потім це ж почати критикувати..

Повністю з вами згоден.
Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Більше я у вас нічого не питав, не за ніяку допомогу від інших країн НАМ, ви талдичите за допомогу як дятел.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:03

  ЛАД написав:Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?

Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?

Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:04

  flyman написав:
  ЛАД написав:В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом. :)

Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
при попереднику був мир.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Мій прогноз
1 Москалі загнуться бо не зможуть самостійно протистояти економікам в рази більшим від їхньої. По датам-це до Нострадамуса
2 США бовтається як лайно в ополонці не тому що не знає що робити ,
а - тому що тотальний розвал росії...шкодить інтересам США ( бо азійська частина з її надрами та балістичними ядерними ракетами перейде в руки Китаю)
б - програш України .... шкодить інтересам США в Європі, бо росія буде нагліти і далі
От і приходиться нашому республіканському ослику пробувати протиснутись між краплинками дощу...
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:19

  flyman написав:
  ЛАД написав:В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом. :)

Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?

Можу пригадати, що до нього захопили Крим.
І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.
Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.
При цьому не приклав зусиль, щоб якось вирішити питання з Донбасом мирним шляхом.
Він бажав повторити шлях Путіна з Чечнею і виставити сеье переможцем, але не вдалося.
Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.
Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.
Так що повертаю до вас заклик "пригадати".
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:27

  Water написав:
  ЛАД написав:Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?

Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
На вулиці чи в кафе свілкується українською?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?

Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински. :)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:43

UA
  flyman написав:
  Banderlog написав:-----------------------------
flyman
Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
----------------------------
при попереднику був мир.

Попередник Інститут Міжнародних відносин закінчив.
73% вирішили що кожна Флер може управляти державою.

Причём оба - и Янукович, и Порошенко. Один в 2001 году (факультет международного права Украинской академии внешней торговли по специальности «международное право»), другой в 1989 (Институт международных отношений и международного права Киевского государственного университета по специальности международные экономические отношения).
И чем это помогло?
