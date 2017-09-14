|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:00
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
-----------------------------ЛАД
Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски"
на "україномовну сім'ю"
никак не тянет.
-----------------------------
Чому? Він вивчив українську, шпрехає з дружиною. Діти будуть шпрехать українською, рідною мовою батька, припустимо французська, і мовою того середовища, де вони живуть, ходять у дитячий садочок, або школу, припустимо це якійсь німецькомовний кантон, тобто, швейцарська німецька, плюс в залежності від наполегливості і бажання, будуть шпрехать німецькою та англійською. Москальською мовою там не пахне зовсім. Схоже для вас це розрив шаблону: как так?
А я где-то писал о "москальской"?
Вы знаете много швейцарцев по рождению, "выходцев из братской Беларуси
, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" и вдруг решили выучить украинский и "шпрехають з дружиною"? Да и ещё и дети будут "шпрехать українською"?
Не смешите.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.
Саме з Білорусі я не знаю нікого, але я знаю достатньо, шоб стверджувати.
А шо ви знаєте за Швейцарію шоб насміхатись? Розповідайте, уважно вас почитаю.
Вот "французська, німецька, англійська" или даже "італійська" это вполне реально.
Ви спілкувались зі швейцарцями? Схоже- ні.
Тамільська, албанська, іспанська, тігріня, турецька, російська, португальська, українська, перська, арабська, сідхі, тайська, дарі, пушту.
Могу добавить в перечень - классическая латынь, древнегреческий, древнееврейский, более употребительные китайский и японский.
Сколько людей их знают и употребляют в быту?
Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 14:00
budivelnik написав: Water написав: budivelnik написав:
А коли нафта продається москалями в Індію , а Індія продає бензин/соляру в Європу, а Європа поставляє нам...
То може
Труси -Хрестик?
Хочете ви того чи не хочете ви того , а ЇЗДИТЕ на паливі з МОСКАЛЬСЬКОЇ нафти...
Так, можна зробити так як я - купити електромобілі і їздити на них..
але і тут ви ж як чорт з табакерки вискочите і почнете
Китайці за гроші від проданих мені електромобілів -поставляють в педерацію запчастини до дронів...
І знову ви такий в білому і пухнастому?
А по факту?
Демагог - звичайний.
Я вам вже разів 10 написав за труси-хрестик.
Відкривайте кордони, пускайте фури/потяги до москалів, торгуйте, чому зупинилися?
1 Стандартна поведінка Демагога звичайного
-це приписати опоненту того чого він не говорив, а потім це ж почати критикувати..
Повністю з вами згоден.
Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Більше я у вас нічого не питав, не за ніяку допомогу від інших країн НАМ, ви талдичите за допомогу як дятел.
ЛАД написав:
Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?
Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?
Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
flyman написав: ЛАД написав:
В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом.
Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
при попереднику був мир.
Water написав:
Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Мій прогноз
1 Москалі загнуться бо не зможуть самостійно протистояти економікам в рази більшим від їхньої. По датам-це до Нострадамуса
2 США бовтається як лайно в ополонці не тому що не знає що робити ,
а - тому що тотальний розвал росії...шкодить інтересам США ( бо азійська частина з її надрами та балістичними ядерними ракетами перейде в руки Китаю)
б - програш України .... шкодить інтересам США в Європі, бо росія буде нагліти і далі
От і приходиться нашому республіканському ослику пробувати протиснутись між краплинками дощу...
flyman написав: ЛАД написав:
В 2014 и 2015 это помешало поражению ЗСУ?
Ну и утверждение достаточно сомнительное. Медведчук и иже с ним чувствовали себя вполне неплохо. На високі посади Зеленский, в основном, назначал из той же обоймы, которые уже были, они не с Луны свалились. Новых генералов при нём, вроде, не появилось. Разве что Баканов. Он,правда был лейтенантом.
Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
Можу пригадати, що до нього захопили Крим.
І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.
Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.
При цьому не приклав зусиль, щоб якось вирішити питання з Донбасом мирним шляхом.
Він бажав повторити шлях Путіна з Чечнею і виставити сеье переможцем, але не вдалося.
Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.
Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.
Так що повертаю до вас заклик "пригадати".
Water написав: ЛАД написав:
Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?
Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
На вулиці чи в кафе свілкується українською?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?
Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински.
UA
Попередник Інститут Міжнародних відносин закінчив.
flyman написав: Banderlog написав:
-----------------------------flyman
Коли Порошенко став Президентом можете пригадати? До нападу, чи після? Хто був перед ним? Що залишив після себе той попередник?
----------------------------
при попереднику був мир.
73% вирішили що кожна Флер може управляти державою.
Причём оба - и Янукович, и Порошенко. Один в 2001 году (факультет международного права Украинской академии внешней торговли по специальности «международное право»), другой в 1989 (Институт международных отношений и международного права Киевского государственного университета по специальности международные экономические отношения).
И чем это помогло?
|
