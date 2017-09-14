|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:10
budivelnik написав: Water написав:
Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Мій прогноз
1 Москалі загнуться бо не зможуть самостійно протистояти економікам в рази більшим від їхньої. По датам-це до Нострадамуса
........
1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
2. Для нас как раз важны даты. То, что РФ когда-то загнётся, это хорошо, но это будет когда-то, а война у нас сегодня.
2
6
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:10
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
... И нормализовать отношения с РФ
...
це зовсім не є обов'язковою умовою, радше навпаки - мінімум контактів...
Що для вас радше, я не знаю.
Но тогда воюйте ещё не знаю сколько. И желательно на фронте, не рассказывая о броне, очерёдности и необходимости в тылу.
То есть, Россия пришла воевать в Украину, убивать, насиловать, стирать города с лица земли ...
И к РФ у ЛАДа нет требований нормализации отношения с Украиной, типа, ну было и было ... это же война
А вот Украина должна нормализовать отношения с РФ
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.
Да щож таке )
"Україну роблять антиросією" - це один з нарративів російської пропаганди, яку транслює наче буковинець
Війна до розвалу росії хіба це не основний пункт держпропаганди?
И до войны было "подалі від Росії".
Вот только забывали, что другого глобуса нет.
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.
Да щож таке )
"Україну роблять антиросією" - це один з нарративів російської пропаганди, яку транслює наче буковинець
Війна до розвалу росії хіба це не основний пункт держпропаганди?
Не заводь рака за камінь )
Надай докази, про свій вислів, що це саме пункт держпропаганди ? )
А ось ти ... відзначився транслюванням россійської пропаганди і вже не один раз )
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?
Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
Самий справжній швейцарець, спілкується з дружиною, дочка-швейцарка теж спілкується з мамою українською.
На вулиці чи в кафе спілкується українською?
Та де завгодно, у чому питання, людина спілкується українською.
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?
Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински.
А я вам кажу шо це нормально, коли вчать мову свого партнера. Іспанську можна, а українську неможна чи шо? Це для вас розрив шаблону, але коли в сім`ї декілька мов, то це звичайна справа. А з древнеєврейською це ви шоб поржать написали, це для вас поржать, але це насправді не смішно.
fox767676 написав:
але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим
російські війська були із самого першого дня. гради і буки працювали ще в червні-липні. в серпні просто вже перестали ховатись і підключили більші сили
ЛАД написав: budivelnik написав: Water написав:
Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Мій прогноз
1 Москалі загнуться бо не зможуть самостійно протистояти економікам в рази більшим від їхньої. По датам-це до Нострадамуса
........
1. Экономика не всегда и не всё решает
.
Новое слово в военной экономике от парторга, но говорит история
„Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в-третьих — деньги.“ — Наполеон I Бонапарт
„Чтобы вести войну, нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.“ Людовик XII Валуа (1462–1515)
„Деньги — нерв войны.“ Марк Туллий Цицерон (-106–-43 до н.э.) древнеримский философ и политик
„Деньги — это мышцы войны.“ Франсуа Рабле (1494–1553) французский писатель, сатирик-гуманист, врач
„Деньги суть артерия войны.“ Пётр I Великий (1672–1725) первый Император Всероссийский
А без экономики денег нет
ЛАД написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Да щож таке )
"Україну роблять антиросією" - це один з нарративів російської пропаганди, яку транслює наче буковинець
Війна до розвалу росії хіба це не основний пункт держпропаганди?
И до войны было "подалі від Росії"
.
Вот только забывали, что другого глобуса нет.
Как оказалось, пророческое )
Water написав:
....
Не буду цитировать ваш пост - уже слишком длинно получается.
Выучить язык партнёра это нормально.
Особенно, если этот партнёр не один. Разница между украинским и, например, английским или испанским только в том, что на английском или испанском вы сможете говорить с партнёрами во многих и разых странах, а на украинском только с партнёром в Украине. Если у человека бизнес ориентирован именно на Украину, то это возможно.
Я знаю людей, которые свободно говорят по-английски и с партнёрами за границей общаются на английском. Наверное, есть и такие, которые говорят на испанском. Но я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
Насчёт "в сім`ї декілька мов, то це звичайна справа
" вы очень сильно преувеличили. Это всё же далеко не так распространено, хотя и бывает.
А з древнеєврейською це ви шоб поржать написали, це для вас поржать, але це насправді не смішно
Не смішно. Точно так же как и классическая латынь или древнегреческий. Ничуть не хуже и не лучше. Но на улице на этих языках не говорят, даже если хорошо ими владеют. Так же, как и на китайском, или японском, или суахили, или ещё каком-то из вашего перечня. Во всяком случае, в Европе, если не общаются с человеком, для которого он родной.
И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
ЛАД написав:
Выучить язык партнёра это нормально.
И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває.
Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить?
Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм?
Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
