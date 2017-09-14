Banderlog До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру. Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.
Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.
Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777) Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
Шведський міністр закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в "режим війни" для збереження миру на континенті.
"Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни - як морально, так і у військовому відношенні", - заявив Йонсон.
ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально. И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває. Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить? Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм? Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
По одній з версій десь читав, що вона спілкується з ним у побуті українською, а він як етнічний білорус відповідає білоруською. Може коцабу в потягу обидві мови ворожі українські здались. Там витримці чоловіка позаздрити: він не вийшов на емоції (хоча коцаб дуже намагався вивести). Не кинувся битись першим. Можливо варто було зразу пробивати, як почав перед ним махати руками, і вибивати телефон. А то міг і запізнитись.
