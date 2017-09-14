RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:09

А кацапи бензин розбавляють)))

Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
fler
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шведський міністр закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в "режим війни" для збереження миру на континенті.

"Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни - як морально, так і у військовому відношенні", - заявив Йонсон.

https://www.rbc.ua/rus/news/shvetsiya-z ... 77579.html

Сполучені Штати готові постачати європейським країнам газ і нафту, щоб витіснити російське постачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

https://hromadske.ua/europa/253338-ssha ... ce=ukr.net
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:15

  Water написав:
  ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально.
И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать? :)

Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває.
Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить?
Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм?
Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?

По одній з версій десь читав, що вона спілкується з ним у побуті українською, а він як етнічний білорус відповідає білоруською. Може коцабу в потягу обидві мови ворожі українські здались.
Там витримці чоловіка позаздрити: він не вийшов на емоції (хоча коцаб дуже намагався вивести). Не кинувся битись першим. Можливо варто було зразу пробивати, як почав перед ним махати руками, і вибивати телефон. А то міг і запізнитись.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:18

  fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
на якому паливі міні тец?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:19

  Water написав:
  ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально.
И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать? :)

Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває.
Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить?
Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм?
Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?

у ЛАДа ПТСР на грунті "гвалтування мовою", медицина безсила
flyman
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:21

торій

  Banderlog написав:
  fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
на якому паливі міні тец?
Th
flyman
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Shaman
номінація дебіл року схоже заповнена
Накинувся з лайкою в потязі. У Швейцарії затримали російськомовного громадянина Латвії, який напав на україномовну сім'ю
найкраща характеристика тут
Babchenko
------------------------------
Как-то статья совершенно не стыкуется с рассказом Бабченко.
Вы сами-то прочитали то, что процитировали?

як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами" :lol:

Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет. :)

й де протиріччя? чоловік можливо й з Біларусі (в статті про це нічого не сказано) - а дружина та діти - з України. там же є посилання. фото одного й того ж російськомовного довбня. якого вивезли з Раші, але Рашу з себе він не видавив. нічого, повернеться додому, до рідних берізок... це окремий випадок - але показує, що пропаганда на Раші успішно конкурує з нацистською
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:26

  Banderlog написав:
  fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
на якому паливі міні тец?


У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива

https://ukranews.com/ua/news/1018115-u- ... va-klychko
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:26

  Banderlog написав:
  fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
на якому паливі міні тец?

Ще запитай, де вони знаходятся ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:30

  Water написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
на якому паливі міні тец?


У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива

https://ukranews.com/ua/news/1018115-u- ... va-klychko
Banderlog
