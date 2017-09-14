Banderlog До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру. Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.
Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.
Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777) Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
Шведський міністр закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в "режим війни" для збереження миру на континенті.
"Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни - як морально, так і у військовому відношенні", - заявив Йонсон.
ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально. И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває. Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить? Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм? Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
По одній з версій десь читав, що вона спілкується з ним у побуті українською, а він як етнічний білорус відповідає білоруською. Може коцабу в потягу обидві мови ворожі українські здались. Там витримці чоловіка позаздрити: він не вийшов на емоції (хоча коцаб дуже намагався вивести). Не кинувся битись першим. Можливо варто було зразу пробивати, як почав перед ним махати руками, і вибивати телефон. А то міг і запізнитись.
ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально. И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває. Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить? Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм? Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
у ЛАДа ПТСР на грунті "гвалтування мовою", медицина безсила
як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами"
Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет.
й де протиріччя? чоловік можливо й з Біларусі (в статті про це нічого не сказано) - а дружина та діти - з України. там же є посилання. фото одного й того ж російськомовного довбня. якого вивезли з Раші, але Рашу з себе він не видавив. нічого, повернеться додому, до рідних берізок... це окремий випадок - але показує, що пропаганда на Раші успішно конкурує з нацистською
на якому паливі міні тец?
У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива
на якому паливі міні тец?
У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива