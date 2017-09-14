|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:36
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?
Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
На вулиці чи в кафе свілкується українською?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?
Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински.
взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до родини, яка спілкується українською. з цим немає питань? вас здивувало, що родина громадянина Швейцарії спілкується українською? а якою мовою їм спілкуватися в побуті, якщо вони з України???
чи що ви намагаєтесь поставити під сумнів? й після стількох пояснень вже зрозуміли, що в наведених статтях протирічь немає? чи ще ні?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10133
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1663 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:39
Banderlog написав:
Так от хто поціновувач телемарафону, але завжди відхрещується, що його дивиться )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12324
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:48
flyman написав: Banderlog написав:
Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.
та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3994
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:48
ЛАД написав: budivelnik написав: Water написав:
Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Мій прогноз
1 Москалі загнуться бо не зможуть самостійно протистояти економікам в рази більшим від їхньої. По датам-це до Нострадамуса
2 США бовтається як лайно в ополонці не тому що не знає що робити ,
а - тому що тотальний розвал росії...шкодить інтересам США ( бо азійська частина з її надрами та балістичними ядерними ракетами перейде в руки Китаю)
б - програш України .... шкодить інтересам США в Європі, бо росія буде нагліти і далі
От і приходиться нашому республіканському ослику пробувати протиснутись між краплинками дощу...
1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
Економіка вирішує -ВСЕ
Гітлер тому й зломався-що перед цим союзники зломали економіку
ЛАД написав:
2. Для нас как раз важны даты. То, что РФ когда-то загнётся, это хорошо, но это будет когда-то, а война у нас сегодня.
Дати -важливі для всіх.
1 Тільки одні їх віддаляють використовуючи педераційне нарєчіє в засобах масової інформації , що дає можливість навіть американцям(тому ж Венсу) заявляти що Донбас треба віддати бо там російськомовні...
Добре що венс не читає цей форум, а то б він заявив що й фінанс юа треба віддати педераційникам бо тут присутні дурники які на 4-му році ВЕЛИКОЇ війни і на 11 просто війни -так і не зрозуміли чому ТУТ використовувати мову агресора не гоже.
2 Інші пробують наблизити -воюючи , чи донатячи..чи навіть елементарно не використовують педераційну...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27224
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2992 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 16:53
ЛАД написав: fox767676 написав:ЛАД
навіщо ви годуєте цього усміхненого олігофрена ?
Пенсіонерська емпатія до калік убогих б'є ключом ?
Нет, просто человек регулярно и упорно несёт пургу. Причём, вредную и глупую
пургу.
Пілотка гелікоптера , непридатна у військовий час захищати батьківщину , придатна захищати снікерси африки, тому що вони їй подобаються
хотаб - наркоман
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3994
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:21
Vadim_ написав: flyman написав: Banderlog написав:
Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.
та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
а мож сусідів?)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:34
budivelnik написав: ЛАД написав:
1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
Економіка вирішує -ВСЕ
Гітлер тому й зломався-що перед цим союзники зломали економіку
Ага: мощность решает - и пофиг на момент
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10761
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:36
Banderlog написав:
а мож сусідів?))
Vadim_ написав: flyman написав:
та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
)
Може у вас там і їли, а у Охотничому про це нема спогадів, небуло , мабуть люди інші
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3994
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:38
fler написав: Banderlog написав:
Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10761
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|137293
|
|
|1493
|324479
|
|
|6076
|1010585
|
|