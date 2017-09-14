|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:43
_hunter написав: fler написав: Banderlog написав:
Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"
Если в мацкве или пидере не будет света 20 часов , интересно посмотреть на моль...
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:46
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
Економіка вирішує -ВСЕ
Гітлер тому й зломався-що перед цим союзники зломали економіку
Ага: мощность решает - и пофиг на момент
осталось выяснить, что ты имел в виду ... но и это по фигу ...
Потому что, тебе как юристу, что мощность, что момент - одинаково непонятны, но звучат красиво )
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:51
Vadim_ написав: _hunter написав: fler написав:
Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"
Если в мацкве или пидере не будет света 20 часов , интересно посмотреть на моль...
Это _очень_ большое "если". На уровне "если Трамп даст Томагавки - кофе в Ялте будет через две или через три недели"
