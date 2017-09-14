RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:51

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  fler написав: Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?

Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"

Если в мацкве или пидере не будет света 20 часов , интересно посмотреть на моль...

Это _очень_ большое "если". На уровне "если Трамп даст Томагавки - кофе в Ялте будет через две или через три недели" :lol:
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:10

  _hunter написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:

Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?

Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"

та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:20

  flyman написав:
  _hunter написав:
  fler написав: Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?

Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"

та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"

кроме генерации - еще и транспортировка должна быть...
Но и "80% подконтрольных территорий 80% времени без электрики" - можно, наверное, в "полный блекаут" записать.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:26

  Water написав:
  ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально.
И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать? :)

Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває.
Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить?
Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм?
Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?

Вы занимаетесь откровенной демагогией по пустому поводу.
Вы пишете, что ехала швейцарская семья и разговаривала "між собою українською" и тут же предъявляете мне, что я "заперечую шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською".
Но мне надоело вам что-то объяснять.
Считаете, что статья и Бабченко не противоречат, пусть будет по-вашему.
Соглашусь, что в Швейцарии такие полиглоты, что на улицах разговаривают даже на суахили. И так же легко от них можно услышать и разговор на китайском или древнегреческом.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:30

  _hunter написав:
  fler написав: Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?

примерно как "света нет часов 20 в сутки"

У 84% регіонів рф зафіксовані паливні збої - на АЗС відсутні один або декілька видів палива. Це протягом серпня-жовтня 2025. Далі буде 8)
https://t.me/Crimeawind/88236
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:45

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав: Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?

примерно как "света нет часов 20 в сутки"

У 84% регіонів рф зафіксовані паливні збої - на АЗС відсутні один або декілька видів палива. Це протягом серпня-жовтня 2025. Далі буде 8)
https://t.me/Crimeawind/88236

Понятное дело, что будет. Вопрос в том - что именно "будет".
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 1».

По его словам, обнуление пошлин на ввоз бензина было совершено превентивно. Мера будет реализована в случае необходимости.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
На вулиці чи в кафе спілкується українською?
..........
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински. :)

взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до родини, яка спілкується українською. з цим немає питань? вас здивувало, що родина громадянина Швейцарії спілкується українською? а якою мовою їм спілкуватися в побуті, якщо вони з України???

чи що ви намагаєтесь поставити під сумнів? й після стількох пояснень вже зрозуміли, що в наведених статтях протирічь немає? чи ще ні? :D

Вы читать разучились окончательно?
Вы в нескольких постах процитировали, что он "урожденный швейцарец", а не просто "громадянин Швейцарії". И после этого пишете, что "вони з України". В Украине уже рождаются швейцарцы?
Но соглашусь с вами, как и с Water"ом - типичный житель Украины это "урожденный швейцарец". Вы довольны?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:46

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.

Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
на якому паливі міні тец?
Th

свіжак в тему
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:58

  flyman написав:та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"


Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит.
Более того,я уверен,что зима пройдет с минимальными отключениями.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:08

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"


Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит.
Более того,я уверен,что зима пройдет с минимальными отключениями.

Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...
