Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:20

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"


Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит.
Более того,я уверен,что зима пройдет с минимальными отключениями.

Очень уверенное заявление.
Я надеюсь, что зима пройдёт более-менее благополучно.
Но рассуждения на форуме несколько удивляют
Да, есть когенерационные установки. Есть и ещё кое-что. Флай опять притащил "малогабаритные ядерные реакторы", которые существуют пока только как концепты.
Но рассказывать, что всё чепуха и мы легко обойдёмся всем этим даже при значительных разрушениях энергосистемы, в т.ч. ТЭЦ, трансформаторов, ЛЭП... Ну не знаю, кем надо быть.
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?
Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление.
Можно спорить с врагом, но с дураками...
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:30

  _hunter написав:Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...


Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, выехавшими в Польшу и Германию.
Вам сильно нужно что бы и мы ехали. Я слушаю в телеге вот такое- "планомерно уничтожают энергетику" "кто это все восстанавливать будет" " а что,еще два села в Днепропетровской захватили ?" "они все ближе,артой достанут,дронами" " что будет когда с фронта вернутся".
Зачем вам это? Оправдать свой выбор?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:33

  ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?


Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:36

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?


Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.

так, тут все навпаки, якщо кажуть, що "девала не буде", то обов"язково трапиться, те саме з енергетикою ... а плач Ярославни про проблеми, це скоріше за все, до подорожання, ідемо ж в Європу
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:37

  Water написав:........
Сполучені Штати готові постачати європейським країнам газ і нафту, щоб витіснити російське постачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

https://hromadske.ua/europa/253338-ssha ... ce=ukr.net

А чего ж не постачать?
Готовы.
И торгбаланс улучшится. Они этого и добиваются.
У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива
https://ukranews.com/ua/news/1018115-u- ... va-klychko
Да хоть різні, жоть какие, но паливо в любом случае иметь надо.
В какую копеечку это обойдётся?
Ээ от генератора стоит несколько дороже, чем от сети.
Топливо для всех этих установок чего-то стоит и его ещё надо к ним доставлять.
Проскакивала цифра, какая часть нашей газодобычи уничтожена последними атаками. Не буду называть, чтобы не разводить панику, тем более, что ссылку не сохранил, а искать не хочется. Закупки газа придётся увеличивать.
Бюджет у нас и так дефицитный, лишних денег там не завалялось.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:38

  ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.


ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но и "80% подконтрольных территорий 80% времени без электрики" - можно, наверное, в "полный блекаут" записать.

где _такое_ есть?
в "той" или "этой" стране?
а скорее всего ты перебрал баварского на новости что 66% бургеров против чтобы тебе отпускали онное _бесплатно_ на 500ойро/мес)))
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:44

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...


Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, ......
Зачем вам это? Оправдать свой выбор?

Не видел тот "тезис", но подозреваю - там 90% антропоцентризма...

А зачем прогноз погоды? Или биржевые сводки...
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:45

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?


Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.

Первый год ничего такого особо не говорили. Второй год тоже не сильно нагнетали.
Панику устраивали прошлой осенью. И тут все живо обсуждали, какой генератор купить и какие аккумуляторы. Я тогда писал, что ничего этого покупать не буду.
Не надо паниковать, но и щапкозакидательство ни к чему.

P.s. А вы, похоже, резко перекрасились. К чему бы это?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:46

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?

Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.

так, тут все навпаки, якщо кажуть, що "девала не буде", то обов"язково трапиться, те саме з енергетикою ... а плач Ярославни про проблеми, це скоріше за все, до подорожання, ідемо ж в Європу

Тут главное различать - где реальный банк ран, а где обычное магическое мышление...
