Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:20
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"
Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит.
Более того,я уверен
,что зима пройдет с минимальными отключениями.
Очень уверенное заявление.Я надеюсь
, что зима пройдёт более-менее благополучно.
Но рассуждения на форуме несколько удивляют
Да, есть когенерационные установки. Есть и ещё кое-что. Флай опять притащил "малогабаритные ядерные реакторы", которые существуют пока только как концепты.
Но рассказывать, что всё чепуха и мы легко обойдёмся всем этим даже при значительных разрушениях энергосистемы, в т.ч. ТЭЦ, трансформаторов, ЛЭП... Ну не знаю, кем надо быть.
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?
Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление.
Можно спорить с врагом, но с дураками...
ЛАД
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:30
_hunter написав:
Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...
Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, выехавшими в Польшу и Германию.
Вам сильно нужно что бы и мы ехали. Я слушаю в телеге вот такое- "планомерно уничтожают энергетику" "кто это все восстанавливать будет" " а что,еще два села в Днепропетровской захватили ?" "они все ближе,артой достанут,дронами" " что будет когда с фронта вернутся".
Зачем вам это? Оправдать свой выбор?
Господар Вельзевула
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:33
ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?
Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.
Господар Вельзевула
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:36
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?
Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.
так, тут все навпаки, якщо кажуть, що "девала не буде", то обов"язково трапиться, те саме з енергетикою ... а плач Ярославни про проблеми, це скоріше за все, до подорожання, ідемо ж в Європу
flyman
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:37
А чего ж не постачать?
Готовы.
И торгбаланс улучшится. Они этого и добиваются.
Да хоть різні, жоть какие, но паливо в любом случае иметь надо.
В какую копеечку это обойдётся?
Ээ от генератора стоит несколько дороже, чем от сети.
Топливо для всех этих установок чего-то стоит и его ещё надо к ним доставлять.
Проскакивала цифра, какая часть нашей газодобычи уничтожена последними атаками. Не буду называть, чтобы не разводить панику, тем более, что ссылку не сохранил, а искать не хочется. Закупки газа придётся увеличивать.
Бюджет у нас и так дефицитный, лишних денег там не завалялось.
ЛАД
Профіль
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:38
ЛАД написав:
я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
trololo
Профіль
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:44
_hunter написав:
Но и "80% подконтрольных территорий 80% времени без электрики" - можно, наверное, в "полный блекаут" записать.
где _такое_ есть?
в "той" или "этой" стране?
а скорее всего ты перебрал баварского на новости что 66% бургеров против чтобы тебе отпускали онное _бесплатно_ на 500ойро/мес)))
Прохожий
Профіль
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:44
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...
Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, ......
Зачем вам это? Оправдать свой выбор?
Не видел тот "тезис", но подозреваю - там 90% антропоцентризма...
А зачем прогноз погоды? Или биржевые сводки...
_hunter
Профіль
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:45
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?
Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.
Первый год ничего такого особо не говорили. Второй год тоже не сильно нагнетали.
Панику устраивали прошлой осенью. И тут все живо обсуждали, какой генератор купить и какие аккумуляторы. Я тогда писал, что ничего этого покупать не буду.
Не надо паниковать, но и щапкозакидательство ни к чему.
P.s. А вы, похоже, резко перекрасились. К чему бы это?
ЛАД
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:46
flyman написав: Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?
Они такое говорят уже четвертый год. Я начну беспокоится когда ваш идол почешет левое ухо пальцем правой руки (как в Овальном) и начнет про шашлычки рассказывать.
так, тут все навпаки, якщо кажуть, що "девала не буде", то обов"язково трапиться, те саме з енергетикою ... а плач Ярославни про проблеми, це скоріше за все, до подорожання, ідемо ж в Європу
Тут главное различать - где реальный банк ран, а где обычное магическое мышление...
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 19 жов, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
Профіль
