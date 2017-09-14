Додано: Нед 19 жов, 2025 19:20

Господар Вельзевула написав: flyman написав: та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо" та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"



Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит.

Более того,я уверен,что зима пройдет с минимальными отключениями. Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит.Более того,,что зима пройдет с минимальными отключениями.

Очень уверенное заявление., что зима пройдёт более-менее благополучно.Но рассуждения на форуме несколько удивляютДа, есть когенерационные установки. Есть и ещё кое-что. Флай опять притащил "малогабаритные ядерные реакторы", которые существуют пока только как концепты.Но рассказывать, что всё чепуха и мы легко обойдёмся всем этим даже при значительных разрушениях энергосистемы, в т.ч. ТЭЦ, трансформаторов, ЛЭП... Ну не знаю, кем надо быть.Энергетики говорят, что проблемы могут быть. И серьёзные. Но что они понимают?Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление.Можно спорить с врагом, но с дураками...