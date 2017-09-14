RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:48

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...


Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, выехавшими в Польшу и Германию.
Вам сильно нужно что бы и мы ехали. Я слушаю в телеге вот такое- "планомерно уничтожают энергетику" "кто это все восстанавливать будет" " а что,еще два села в Днепропетровской захватили ?" "они все ближе,артой достанут,дронами" " что будет когда с фронта вернутся".
Зачем вам это? Оправдать свой выбор?

100%
они же _лично_ ощущали свой мокрый памперс "в отличии от")))
Повідомлень: 14175
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:50

  trololo написав:
  ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.


ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло

Прежде, чем писать всё, "що в голову прийшло", разберитесь, что называется родным языком.
У наших канадских украинцев, уехакших 100 лет назад, это не украинский. Многие их них его уже, наверное, и вообще не знают.
Повідомлень: 36892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:52

  ЛАД написав:Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление.
Можно спорить с врагом, но с дураками...

Це рагульна спільнота СЕС опалюватися взимку зібралася?
Повідомлень: 9804
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:06

  UA написав:
  ЛАД написав:Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление.
Можно спорить с врагом, но с дураками...

Це рагульна спільнота СЕС опалюватися взимку зібралася?

Читайте уважніше. Рагульно не рагульно а професура. І даж жінка. А жінки вони обично в електриці розбираються не хуже, а то і лучше.
  fler написав:
  Banderlog написав:


Навіщо ці гучні заголовки? Відос із таким заголовком я звісно дивитись не буду. Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
Повідомлень: 3737
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Напад росії і білорусі на Україну

Якщо я , раптом надумавши виїхати жити кудись на Адріатику, почну звідти вести себе отак тіпілкувато як «хорват» УА чи недонімець хунтер, стріляйте зразу на звук.
Повідомлень: 16823
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:12

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально.
И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать? :)

Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває.
Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить?
Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм?
Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?

Вы занимаетесь откровенной демагогией по пустому поводу.
Вы пишете, что ехала швейцарская семья и разговаривала "між собою українською" и тут же предъявляете мне, что я "заперечую шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською".
Но мне надоело вам что-то объяснять.
Считаете, что статья и Бабченко не противоречат, пусть будет по-вашему.
Соглашусь, что в Швейцарии такие полиглоты, что на улицах разговаривают даже на суахили.

Я зрозумів у чому питання. Ви мене не зрозуміли. На Заході не прийнято називать чоловік/дружина, в них прийнято Partner/Partnerin. Тобто, спокійно можно почуть шо хтось зі своїм(єю) Partner/Partnerin кудись на вихідних їздили і шось цікаве бачили. Цеж саме стосується Kollege, Freund. Теж є велика різниця, при чому, Kollege це не обов`язково колега по роботі.
Повідомлень: 3461
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:21

Напад росії і білорусі на Україну

Там це, Ізраїль з ХАМАС знов почали:
https://dw.com/p/52FFX
Повідомлень: 3461
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:26

  Banderlog написав:
  UA написав:Це рагульна спільнота СЕС опалюватися взимку зібралася?

Читайте уважніше. Рагульно не рагульно а професура. І даж жінка. А жінки вони обично в електриці розбираються не хуже, а то і лучше.

Мадам Брошкіна, задля окончательного вирішення чоловічого питання, зможе навіть електричний стілець побудувати. Не сумнівайтеся.
Повідомлень: 9804
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
