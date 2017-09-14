_hunter написав:Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...
Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, выехавшими в Польшу и Германию. Вам сильно нужно что бы и мы ехали. Я слушаю в телеге вот такое- "планомерно уничтожают энергетику" "кто это все восстанавливать будет" " а что,еще два села в Днепропетровской захватили ?" "они все ближе,артой достанут,дронами" " что будет когда с фронта вернутся". Зачем вам это? Оправдать свой выбор?
100% они же _лично_ ощущали свой мокрый памперс "в отличии от")))
ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Прежде, чем писать всё, "що в голову прийшло", разберитесь, что называется родным языком. У наших канадских украинцев, уехакших 100 лет назад, это не украинский. Многие их них его уже, наверное, и вообще не знают.
ЛАД написав:Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление. Можно спорить с врагом, но с дураками...
Це рагульна спільнота СЕС опалюватися взимку зібралася?
Читайте уважніше. Рагульно не рагульно а професура. І даж жінка. А жінки вони обично в електриці розбираються не хуже, а то і лучше.
Навіщо ці гучні заголовки? Відос із таким заголовком я звісно дивитись не буду. Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально. И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває. Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить? Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм? Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
Вы занимаетесь откровенной демагогией по пустому поводу. Вы пишете, что ехала швейцарская семья и разговаривала "між собою українською" и тут же предъявляете мне, что я "заперечую шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською". Но мне надоело вам что-то объяснять. Считаете, что статья и Бабченко не противоречат, пусть будет по-вашему. Соглашусь, что в Швейцарии такие полиглоты, что на улицах разговаривают даже на суахили.
Я зрозумів у чому питання. Ви мене не зрозуміли. На Заході не прийнято називать чоловік/дружина, в них прийнято Partner/Partnerin. Тобто, спокійно можно почуть шо хтось зі своїм(єю) Partner/Partnerin кудись на вихідних їздили і шось цікаве бачили. Цеж саме стосується Kollege, Freund. Теж є велика різниця, при чому, Kollege це не обов`язково колега по роботі.
❗️ Трамп намагався вмовити Зеленського на ультиматуми путіна, бо той "знищить Україну", - Financial Times
▪️ Як пише Financial Times, Дональд Трамп на зустрічі цього тижня закликав Володимира Зеленського прийняти умови росії щодо припинення війни. Він нібито попередив, що під час розмови путін пригрозив "знищити Україну", якщо вона не погодиться. ▪️ Зокрема, у Білому домі Трамп нібито ще й відкинув мапи, які привіз Зеленський, і наполягав, щоб той "здався" путіну. ▪️Хоча Україні врешті-решт вдалося схилити Трампа до схвалення заморожування поточних ліній фронту, ця гостра зустріч, здається, відобразила примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги путіна.