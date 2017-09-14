Додано: Нед 19 жов, 2025 22:29

ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД

навіщо ви годуєте цього усміхненого олігофрена ?

Нет, просто человек регулярно и упорно несёт пургу. Причём, вредную и глупую пургу.

ви так нахабно накидаєте, що інколи не знаєш, що відповісти...але чоловічі ознаки ще залишились? ну тоді спробуйте обгрунтувати, що я таке шкідливе та дурне розповідаю. а якщо знову спробуєте сховатися за оцим своїм - не буду я відповідати, то майте на увазі, що тоді я ОБГРУНТОВАНО можу заявляти що ви звичайний балабол, слова якого нічого не вартіа поки я розповів які шкідливі ідеї просуваєте ви.- оці лівацькі закиди. так, в країни 70 років проводили соціальний експеримент - який повністю провалився. всі країни, які змогли, від нього втекли - це я про Східну Європу. хто ще залишився в тенетах - КНДР, Куба, Венесуела - нікого не забув?я не кажу, що було все погано, жили бідненько, але однаково бідненько - напевне за цим найбільша туга - що в сраці, але всі... розвиток таких країн НЕМОЖЛИВИЙ, коли перейшли до постіндустріального укладу економіки. бо коли інженер отримує менше робочого - то він не сконструює верстат, який цього робочого замінить.чим це ідею погані зараз - бо популізм це з цієї ж серії. популізм - зараз біда всього розвиненого світу, але в нас це зовсім біда. хочемо розвиток - треба як Польща, без ніякого популізму. а так маємо Венесуелу чи Аргентину.- оця ваша ідея фікс - з Рашею треба домовлятися. так не розповіли, чому - бо окрім мови, з милим вашому серцю срср Рашу нічого не пов'язує. ви часто кажете - треба слухати різні думки. але коли чуєте думку, що будь-які контакти з Рашею зараз токсичні - й єдине, що треба - це вибудовувати такі стосунки, щоб вони не могли на нас напасти - так вас аж тіпає. як так, така культура, така мова... може колись й була культура (хоча не певен) - але зараз вони побудували країну печерного націоналізму, що дуже цікаво в умовах їх багатонаціональності. це як сучасна нацистська Німеччина. якби вони обрали інший шлях - так звісно треба було б кооперуватися для спільного розвитку. але маємо, що маємо - вони свою країну просрали - й коли вона почне руйнуватися, треба бути подалі від цього процесу. будемо кооперуватися з Польщею - як й раніше - якщо там місцеві популісти не візьмуть гору.у будь-якому разі - після того, як Раша напала на нас, вбила стільки людей, нанесла такі руйнування, наш шлях розвитку лише з європейськими країнами. тут немає інших варіантів для розумних людей. а так, й в нацистській Німеччині теж жили - й теж не бажали бачити. а потім розповідали - ми ж не знали, ми лише виконували накази...ну що, відповідь буде?