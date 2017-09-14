|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:13
Hotab написав:UA
Ти ж мерзота чужими синами воюєш.
А ти чиїми? Навоювався на Оболоні? Всі контакти встановив, візуальні і інші??
Чи ти свою сраку разом з майном вивіз, а тепер закликаєш скоріше здаватись?
Можеш піти повоювати.
Якщо хочешь.
Якщо не хочеш, чого разорався?
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:13
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
..........
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
На вулиці чи в кафе спілкується українською?
..........
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински.
взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до родини, яка спілкується українською. з цим немає питань? вас здивувало, що родина громадянина Швейцарії спілкується українською? а якою мовою їм спілкуватися в побуті, якщо вони з України???
чи що ви намагаєтесь поставити під сумнів? й після стількох пояснень вже зрозуміли, що в наведених статтях протирічь немає? чи ще ні?
Вы читать разучились окончательно?
Вы в нескольких постах процитировали, что он "урожденный швейцарец"
, а не просто "громадянин Швейцарії". И после этого пишете, что "вони з України". В Украине уже рождаются швейцарцы?
Но соглашусь с вами, как и с Water
"ом - типичный житель Украины это "урожденный швейцарец". Вы довольны?
взагалі вже більше флуд, але не можна пропускати відверту маніпуляцію.
перше знову тиша, що російськомовне бидло визвірилося, почувши українську мову. так, це не частий випадок, але все одно воно не промовчало - оце головне. але ми якусь дрібницю обговорюємо
а саме, когось чіпляє фраза, україномовна сім'я. а якби написали - сім'я, яка розмовляла українською - було б ок? з другого боку, а чого ви заперечуєте варіант, що на поточний момент сім'я розмовляє саме українською мовою в побуті - бо ще не вивчили досконало місцеву. на якій мові з ними спілкується чоловік - не знаю, але враховуючи що його батьки емігранти - то якусь знає - але не російську (може це тригернуло - емігрант з срср не розмовляє російською?
). тоді це україномовна сім'я з чоловіком-швейцарцем?
й ще, ЛАД, щось ви надто намагаєтесь принизити українську (як справжній імперець) - чого вас так дивує, що в Україні є молодь, яка не спілкується російською? знаю одну дівчину з Харкова, яка вчиться в Києво-Могилянці, - так вона перейшла на українську й навіть в Харкові спілкується українською - а ЛАД чомусь не може. в Швейцарії його дивує, коли на вулиці розмовляють не місцевою, а в Україні чомусь дивує, коли навпаки розмовляють державною... дивина
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:14
UA написав: Hotab написав:UA
Ти ж мерзота чужими синами воюєш.
А ти чиїми? Навоювався на Оболоні? Всі контакти встановив, візуальні і інші??
Чи ти свою сраку разом з майном вивіз, а тепер закликаєш скоріше здаватись?
Можеш піти повоювати.
Якщо хочешь.
Якщо не хочеш, чого разорався?
мені цікаво, чому накидають на мене, а саме ухилянти відправляють всіх на фронт - самі розумні? чи самі хитрозроблені - через дупу?..
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:16
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
ну що, відповідь буде?
Не буде.
Вы то ли не способны понять, то ли специально перекручиваете чужие взгляды так, как вам выгодно.
После ваших спичей можно сказать только одно: "Д,тд?"
ні, балабол ЛАД
- це ви верзете казна що... як будь-який місцевий дурник - який не знає, що таке відповідати за сказане....
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:20
UA написав: Hotab написав:UA
Ти ж мерзота чужими синами воюєш.
А ти чиїми? Навоювався на Оболоні? Всі контакти встановив, візуальні і інші??
Чи ти свою сраку разом з майном вивіз, а тепер закликаєш скоріше здаватись?
Можеш піти повоювати.
Якщо хочешь.
Якщо не хочеш, чого разорався?
Тебе тут хтось примушує воювати?
Тут питання інше, яке тобі діло, коли ти з хунтером порозпродавали все тут, вивезли свої тушки і розказують з-за кордону що робити тим, хто живе в Україні і має в ній майно.
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:21
Shaman написав: UA написав:
мені цікаво, чому накидають на мене, а саме ухилянти відправляють всіх на фронт - самі розумні? чи самі хитрозроблені - через дупу?..
І ти можешь піти на фронт.
А можешь і не йти.
Як хочешь.
Мені байдуже.
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:22
budivelnik написав: ЛАД написав:
........
1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
Економіка вирішує -ВСЕ
Гітлер тому й зломався-що перед цим союзники зломали економіку
Гитлер зарвался. Опьянение от успехов.
Если бы он притормозил после победы над Францией, когда под ним была вся Европа...
Но он переоценил свои силы и бросился сначала в не очень подготовленную операцию против Англии, а потом повторил ошибку 1МВ и начал войну на 2 фронта.
И экономику Германии сломали не сначала, а уже в ходе войны через несколько лет. И только благодаря США.
ЛАД написав:
2. Для нас как раз важны даты. То, что РФ когда-то загнётся, это хорошо, но это будет когда-то, а война у нас сегодня.
Дати -важливі для всіх.
1 Тільки одні їх віддаляють використовуючи педераційне нарєчіє в засобах масової інформації , що дає можливість навіть американцям(тому ж Венсу) заявляти що Донбас треба віддати бо там російськомовні...
Добре що венс не читає цей форум, а то б він заявив що й фінанс юа треба віддати педераційникам бо тут присутні дурники які на 4-му році ВЕЛИКОЇ війни і на 11 просто війни -так і не зрозуміли чому ТУТ використовувати мову агресора не гоже.
2 Інші пробують наблизити -воюючи , чи донатячи..чи навіть елементарно не використовують педераційну...
Добре, що Венс не читає цей форум.
Особливо деяких дописувачів.
Он бы понял, что с дурнями дело иметь нельзя.
"Не використання педераційної" аж никак не приближает победу и, тем более, развал РФ.
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:23
UA написав: buratinyo написав:
у путина наблюдается параноидальная система взглядов касательно вечной войны и т.п.
Він морально виснажений та вижатий.
Він би відступив, якби не сприятлива ситуація на фронті.
Його тягнуть далі, як того ослика з морквою.
Це так москалі з якими контактую кажуть.
маячня... що виснажений - то правда. сприятлива ситуація на фронті - брехня. співвідношення здобутків/втрат навіть без економіки не дуже. в звітах головному - може бути, там все добре - дурних немає диктатору розповідати правду...
тому так, читаючи звіти - що ось-ось Україна впаде він щось продовжує. але це не головне. якщо зараз припинити війну - то тоді в будь-якому разі запитають - й що, оце мільйон втрат, санкції, втрата європейських ринків - це все лише заради розбомбленому вщент Донбасу??? тому він буде намагатися воювати до спроби зміни влади в Україні - що можливо лише за умови безумовної капітуляції...
як це можна зупинити - це коли рівень втрат, в тому числі економічних, вже не можуть ховати, їх буде видно, й це почнуть обговорювати...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 19 жов, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:24
buratinyo написав: budivelnik написав:
США бовтається як лайно в ополонці не тому що не знає що робити,
а - тому що тотальний розвал росії...шкодить інтересам США ( бо азійська частина з її надрами та балістичними ядерними ракетами перейде в руки Китаю)
б - програш України .... шкодить інтересам США в Європі, бо росія буде нагліти і далі
От і приходиться нашому республіканському ослику пробувати протиснутись між краплинками дощу...
Подправлю Ваши варианты, добавлю в них объяснения отсюда:https://forum.finance.ua/topic249897.html?p=5900498#p5900498
Итак,
а - помощь Украине недостаточна для победы по причине того, что Трамп боится пресечь неизвестно где расположенную красную линию, за которой кремлем будут нанесены первые ядерные удары. Не забывайте, что у путина наблюдается параноидальная система взглядов касательно вечной войны и т.п.
б - проигрыш Украины создаст прецедент и автоматически запустит многочисленные военные конфликты по всему миру. Не факт, что они будут локальными, особенно если учесть долгое время их сдерживания и военную мощь некоторых потенциальных агрессоров.
Ось рефлексії щодо США і його майбутнього
Hotab написав:
UA написав:
Можеш піти повоювати.
Якщо хочешь.
Якщо не хочеш, чого разорався?
Тебе тут хтось примушує воювати?
Тут питання інше, яке тобі діло, коли ти з хунтером порозпродавали все тут, вивезли свої тушки і розказують з-за кордону що робити тим, хто живе в Україні і має в ній майно.
Дудаєва, 5А.
Підходь якщо хочешь, пиши на контракт.
Якщо не хочешь, не йди.
Але й іншим не розповідай що робити зі своїм життям.
