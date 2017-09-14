Shaman написав:те, що тобі на все байдуже, коли власна срака в теплі - зрозуміло, теж мені біном Ньютона. просто відпочивай собі там де ти втік, й не вчи тих, хто залишився. повернешся поговоримо... може...
А чого не впевнено погрожуешь? Смеліше погрожуй, щоб я запам'ятав.
Треба випустити тих хто хоче поїхати. Залишаться лише ті, хто сам буде в бусік на ходу зстрибувати. Ти ж залишися? Не передумаєш? Все просто.
Shaman написав:те, що тобі на все байдуже, коли власна срака в теплі - зрозуміло, теж мені біном Ньютона. просто відпочивай собі там де ти втік, й не вчи тих, хто залишився. повернешся поговоримо... може...
А чого не впевнено погрожуешь? Смеліше погрожуй, щоб я запам'ятав.
Треба випустити тих хто хоче поїхати. Залишаться лише ті, хто сам буде в бусік на ходу зстрибувати. Ти ж залишися? Не передумаєш? Все просто.
це не погроза, це констатація того, що з тобою нема про що говорити, й цінність твоєї думки невелика.
є факт - ти за хабарі виїхав - я в Україні. а інше, це твої виправдання. впевненій людині нема чого виправдовуватися - але це не про тебе та й Хорватії таке не оцінять...
Shaman написав:............... взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до
взагалі вже більше флуд, але не можна пропускати відверту маніпуляцію.
перше знову тиша, що російськомовне бидло визвірилося, почувши українську мову. так, це не частий випадок, але все одно воно не промовчало - оце головне. але ми якусь дрібницю обговорюємо
а саме, когось чіпляє фраза, україномовна сім'я. а якби написали - сім'я, яка розмовляла українською - було б ок? з другого боку, а чого ви заперечуєте варіант, що на поточний момент сім'я розмовляє саме українською мовою в побуті - бо ще не вивчили досконало місцеву. на якій мові з ними спілкується чоловік - не знаю, але враховуючи що його батьки емігранти - то якусь знає - але не російську (може це тригернуло - емігрант з срср не розмовляє російською? ). тоді це україномовна сім'я з чоловіком-швейцарцем?
й ще, ЛАД, щось ви надто намагаєтесь принизити українську (як справжній імперець) - чого вас так дивує, що в Україні є молодь, яка не спілкується російською? знаю одну дівчину з Харкова, яка вчиться в Києво-Могилянці, - так вона перейшла на українську й навіть в Харкові спілкується українською - а ЛАД чомусь не може. в Швейцарії його дивує, коли на вулиці розмовляють не місцевою, а в Україні чомусь дивує, коли навпаки розмовляють державною... дивина
Ещё раз: "Д,тд?" Последний раз объсняю для альтернативно одарённых. Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов. В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим. Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли? Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы с Water"ом на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на целый день. Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?