Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 01:25

  fox767676 написав:
  Schmit написав:путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
На зупинку війни по ЛБЗ Зе згоден (принаймні на словах), а от від більш вигідної пропозиції - обміняти залишки вщент розбитої Донецької області, яка тане на очах, на значно більші території Херсонської, Запорізької з ЗАЕС, Дніпропетровської та Харківської областей - відмовився.
Очікувано.


я в це не вірю
дивно що начебто розумні люди вірять
скоріш за все йдеться про неокуповані частини За та Хе областей
а так переклад на перекладі, інтерпретація інтерпретації та вийшов атракціон нечуваної щедрості

The Washington Post погано переклало?
Schmit
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 01:34

  flyman написав:........
Ось рефлексії щодо США і його майбутнього

Оптимистичненького профессора вы откопали. :)
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 01:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:The Washington Post погано переклало?

з Вашингтона все одно Албанія чи Арменія, Крим чи Кривий Ріг
Якщо щось і реально з оптимістичних сценаріїв , то це обмін рівнозначних територій з окупованих частин За та Хе областей. Якесь Роботіно, ще пару смт та розшарена ЗАЕС максимум
Поки нема прямого пояснення від кремля, це все рожеві інсинуації.
Таке б мало сенс тільки якщо б під словянськом чи краматорськом перші у світі за обсягами золотоносні шахти були.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 02:07

  Schmit написав:
  fox767676 написав:
  Schmit написав:путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
На зупинку війни по ЛБЗ Зе згоден (принаймні на словах), а от від більш вигідної пропозиції - обміняти залишки вщент розбитої Донецької області, яка тане на очах, на значно більші території Херсонської, Запорізької з ЗАЕС, Дніпропетровської та Харківської областей - відмовився.
Очікувано.

я в це не вірю
дивно що начебто розумні люди вірять
скоріш за все йдеться про неокуповані частини За та Хе областей
а так переклад на перекладі, інтерпретація інтерпретації та вийшов атракціон нечуваної щедрості

The Washington Post погано переклало?

У вас ссылка не на Washington Post, а на https://unn.ua/news/putin-hotovyi-viddaty-zaporizku-ta-khersonsku-oblasti-v-obmin-na-povnyi-kontrol-nad-donetskom.
В этой статье есть ссылка на Washington Post - https://www.washingtonpost.com/politics/2025/10/18/putin-trump-donetsk-war-ukraine/. Там, действительно есть такое, но изложено несколько иначе.
В порядке исключения приведу полный текст.
Путин потребовал от Украины сдать ключевые территории в телефонном разговоре с Трампом
По словам чиновников, требование Путина нанесет значительный ущерб Украине и может стать препятствием на пути к миру.

Майкл Бирнбаум
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком, стратегически важным регионом на востоке Украины, в качестве условия прекращения войны, сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомых с ходом разговора.

Путин на протяжении 11 лет безуспешно пытался завоевать эту территорию, неоднократно получая отпор от украинских войск, глубоко укрепившихся в районе, который они считают серьезным оплотом против быстрого продвижения России на запад к своей столице.

Внимание Путина к Донецку свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения, заявили официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, чтобы подчеркнуть деликатность переговоров за закрытыми дверями. Россия или поддерживаемые ею сепаратисты претендовали на части региона с 2014 года, но им никогда не удавалось завоевать его полностью силой.

Трамп публично не комментировал требование Путина отдать весь Донецк, о чём ранее не сообщалось. Трамп не поддержал запрос России в своём публичном заявлении в пятницу после важной встречи Западного крыла с президентом Украины Владимиром Зеленским . Он планирует встретиться с Путиным в Венгрии в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждение путей завершения войны .

«Пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Пролилось достаточно крови, границы собственности определяются Войной и Силой воли. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу, пусть История рассудит!» — написал Трамп в социальных сетях в пятницу после встречи с Зеленским.

В ходе телефонного разговора Трампа и Путина российский лидер заявил о своей готовности уступить части двух других регионов Украины, которые он частично захватил, Запорожской и Херсонской, в обмен на полный контроль над Донецком, сообщили официальные лица. Это несколько менее масштабное территориальное требование, чем то, о котором он заявлял в августе на саммите Трампа и Путина в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс, по словам одного из двух высокопоставленных чиновников, проинформированных о телефонном разговоре с Путиным.

Другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат, заявил, что украинцы вряд ли воспримут это таким образом.

«Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — заявил дипломат.

Ни Белый дом, ни Кремль не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.
Не уверен, что это соответствует истине, судя по началу и окончанию статьи.
Очень похоже, что прав fox767676 и Путин согласен "уступить" неоккупированные части областей, которые он тоже объявил своими и внёс это в конституцию РФ.

В статье есть ссылка https://www.washingtonpost.com/politics/2025/10/16/trump-buoyed-by-gaza-deal-plans-putin-summit-ukraine-peace/ Там такое:
Потери в войне держатся в строжайшем секрете и трудно поддаются подтверждению. По оценкам Министерства обороны Великобритании, в июне потери российских военных составили более 1 миллиона убитыми и ранеными, при этом около 250 000 солдат погибли. Центр стратегических и международных исследований в том же месяце оценил число убитых и раненых украинских военнослужащих в 400 000 человек, а число погибших составило от 60 000 до 100 000.
Есть и ещё интересные моменты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 жов, 2025 02:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 02:42

Вот что здесь - https://www.reuters.com/world/trump-urged-zelenskiy-cut-deal-with-putin-or-risk-facing-destruction-ft-reports-2025-10-19/ - по поводу уступок:
«Это было довольно плохо», — рассказал один из источников о встрече. «Посыл был таким: „Ваша страна замерзнет и будет уничтожена“», если Украина не заключит сделку с Россией.
Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет «уничтожена».
Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике.
У двух источников сложилось впечатление, что на Трампа повлиял состоявшийся в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этого разговора, как сообщает The Washington Post, Путин предложил территориальный обмен, в рамках которого Украина уступила бы Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей.
Один из источников сообщил, что именно такой обмен американские чиновники предложили Зеленскому в пятницу.
Украинцы видят огромную стратегическую ценность в той части Донецка и Луганска, которую они всё ещё удерживают. Они считают, что отказ от этой территории сделает остальную часть Украины гораздо более уязвимой для российского наступления, заявил один из источников, проинформированных о встрече. Этот источник утверждал, что отказ от западных районов Донецка и Луганска был бы равносилен акту «самоубийства»
Выделение моё.
