Путин потребовал от Украины сдать ключевые территории в телефонном разговоре с Трампом

По словам чиновников, требование Путина нанесет значительный ущерб Украине и может стать препятствием на пути к миру.



Майкл Бирнбаум

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком, стратегически важным регионом на востоке Украины, в качестве условия прекращения войны, сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомых с ходом разговора.



Путин на протяжении 11 лет безуспешно пытался завоевать эту территорию, неоднократно получая отпор от украинских войск, глубоко укрепившихся в районе, который они считают серьезным оплотом против быстрого продвижения России на запад к своей столице.



Внимание Путина к Донецку свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения, заявили официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, чтобы подчеркнуть деликатность переговоров за закрытыми дверями. Россия или поддерживаемые ею сепаратисты претендовали на части региона с 2014 года, но им никогда не удавалось завоевать его полностью силой.



Трамп публично не комментировал требование Путина отдать весь Донецк, о чём ранее не сообщалось. Трамп не поддержал запрос России в своём публичном заявлении в пятницу после важной встречи Западного крыла с президентом Украины Владимиром Зеленским . Он планирует встретиться с Путиным в Венгрии в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждение путей завершения войны .



«Пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Пролилось достаточно крови, границы собственности определяются Войной и Силой воли. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу, пусть История рассудит!» — написал Трамп в социальных сетях в пятницу после встречи с Зеленским.



В ходе телефонного разговора Трампа и Путина российский лидер заявил о своей готовности уступить части двух других регионов Украины, которые он частично захватил, Запорожской и Херсонской, в обмен на полный контроль над Донецком, сообщили официальные лица. Это несколько менее масштабное территориальное требование, чем то, о котором он заявлял в августе на саммите Трампа и Путина в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс, по словам одного из двух высокопоставленных чиновников, проинформированных о телефонном разговоре с Путиным.



Другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат, заявил, что украинцы вряд ли воспримут это таким образом.



«Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — заявил дипломат.



Ни Белый дом, ни Кремль не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.