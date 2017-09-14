Додано: Пон 20 жов, 2025 09:45

Общался с чиновниками из нескольких структур, сидят в центральных отделах мв.., дб.., нз..

Они одной толпой отдыхают в клубах. Слушают русские песенки, асти какая-то. Прикиньте, они их поют в караоке

Грят, если бы пускали в москву, они бы прямо сейчас приехали жрать бургеры тимати. На войну им плевать, они не считают, что она есть.

Зато они забронированные.

А я вне закона.

Я не был ни разу в жизни в росии, не ел бургеры и ненавижу русских.

Во мне больше патриотизма, но с бронью они.

Это справедливо?