Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:29
budivelnik написав:
Висновок
Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Згідно цього "висновку" найкращий варіант звалити з України, нехай ЛОХи чи неЛОХи обирають собі кого хочуть.
Але висновок всеріно трохи "дебільний" тому що пересічний і так в сотню разів більше думає про себе ніж про вибір президента України.
Було б набагато краще якби народ більше задумувався над вибором президента.
andrijk777
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:35
Господар Вельзевула написав:
А вы выехали бы за рубеж? Есть желание?
я вот честно говоря не верю
что небезмозглый человек при деньгах после всего будет держать все яйца в одной корзине лоцированной в центрально-восточной Украине
в следующий раз может не повезти и надо что-то делать, чтобы не попасть под риск делить общагу койкомест с сирийскими беженцами
как минимум 50 куо должно быть размещено вне Украины, ну языки и навыки
лучше 100
а если 200 .и при этом в Украине наиболее медийными фигурами будут оставаться притула со стерненко, я 100% распродам все и уеду
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 20 жов, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:38
Hotab написав:andrijk777
Народ хоче одночасно:
Народ (абирвалг з летусроком) хоче одночасно не чіпати «інсультних», «сколіозних».
Народ (Бетон)) хоче не чіпати спортивних.
Народ не хоче сам воювати
Народ питає «чому в лютому 22 року 200 тис ЗСУ (включно з тилом, розмазаних по всій Україні, бо це і ВВНЗ, і шпиталі , і штаби) не втримали 100 к чистих штурмових груп росіян на півночі, 100к росіян на півдні, і 150 к росян на сході. Але нікого призивати в ЗСУ не треба, треба росіян вмовляти. Може навіть трохи поплакати.
Все вірно. Народ не хоче воювати. Точніше не хоче воювати вічно.
А влада(Зеленський) плювати хотіли на побажання народу і продовжують війну бо їм особисто це вигідно.
А механізми зміни влади вони(влада) сама й заблокувала.
andrijk777
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:41
andrijk777 написав:
Все вірно. Народ не хоче воювати. Точніше не хоче воювати вічно.
А влада(Зеленський) плювати хотіли на побажання народу і продовжують війну бо їм особисто це вигідно.
А механізми зміни влади вони(влада) сама й заблокувала.
чому ти повторюєш російську пропаганду? бот із горлівки?
не зеленський почав війну і не зеленський може її зупинити.
зупинити з нашого боку наразі її можливо лише капітуляцією.
ти за капітуляцію?
trololo
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:43
ЛАД написав:
Можу пригадати, що до нього захопили Крим.
І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.
Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.При цьому не приклав зусиль, щоб якось вирішити питання з Донбасом мирним шляхом.
Він бажав повторити шлях Путіна з Чечнею і виставити себе переможцем, але не вдалося.
Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.
Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.
Так що повертаю до вас заклик "пригадати".
Виділене - брехня.
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
andrijk777
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:45
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Висновок
Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Згідно цього "висновку" найкращий варіант звалити з України, нехай ЛОХи чи неЛОХи обирають собі кого хочуть.
Мышление "вне коробки" очень не приветствуется в школьных задачах на арифметику
_hunter
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:49
andrijk777 написав:
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
а не треба було дурити і вважати себе самим хитрим
час він виграв для путіна і для пекіну за ним
хоча оце електоральне шандарахання вправо-вліво тільки підкрипило переконання путіна про слабкість української нації і можливість швидкого вирішення українського питання
fox767676
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:51
fler написав:Banderlog
До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру.
Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.
Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.
Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777)
Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
Казки розказувати ви вмієте, як і влада.
А по факту
проблеми українців в десятки
разів більші ніж проблеми росіян.
Деякі черги на заправках в РФ це мізерні проблеми у порівнянні з тими що пережили ми(українці) за ці 3,5 роки.
andrijk777
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:52
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
а не треба було дурити
А що треба було робити?
andrijk777
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:55
andrijk777 написав:
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
знову кацапська пропаганда. пуйло на той час не готовий був на велику відкриту окупацію (чому - питання інше). він навіть не хотів визнавати участь російських військ. він дав не тільки нам, але і собі час, на підготовку повномасштабного вторгнення (бомбили наші арт склади і клепали іскандери та су-34 чисто ддля миру ради). думаєте, що якби Україна визнала Крим і ре інтегрувала Донецьк як субєкт федерації (його завдання максимум на 2014 рік), він би не напав потім на Київ?
чи якщо зараз віддати залишки дон області він нарешті зупиниться?
мда..
trololo
