Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:59
я більше скажу - пуйло вимагає донецьку область саме для військових цілей, щоб спростити наступний напад після зупинки (там рівнина і степи вже починаються), нема великих міст для оборони
тобто його вимоги для зупинки війни тільки підтверждують, що зупинятись він не буде.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:00
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
а не треба було дурити
А що треба було робити?
працювати по пунктам
якщо основна теза москви що справа у "державному перевороті" - то запропонувати правовий режим для донбасу на рівні 2013 р., без декомунізацій, дерусифікацій.
Для ордло можливо якісь окремі опції під гарантії умовно бангладешських миротворців.
менше тріскотні про мову та героїв майдану, більше реального фінансування впк
випробування ракет, сау - добре, але це більш заслуга інженерів.
Задача уряду - фінансувати маштабне виробництво цих розробок.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:05
trololo написав: andrijk777 написав:
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
думаєте, що якби Україна визнала Крим і ре інтегрувала Донецьк як субєкт федерації (його завдання максимум на 2014 рік), він би не напав потім на Київ?
чи якщо зараз віддати залишки дон області він нарешті зупиниться?
Проблема с альтернативной историей в том, что нельзя просто взять - и сходить проверить.
А вот последние предложение - проверить очень легко.
2
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:07
trololo написав: ЛАД написав: trololo написав:
-----------------------------ЛАД
я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
-----------------------------
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Прежде, чем писать всё, "що в голову прийшло", разберитесь, что называется родным языком.
У наших канадских украинцев, уехакших 100 лет назад, это не украинский. Многие их них его уже, наверное, и вообще не знают.
для ірландців рідна ірландська. для білорусів білоруська. обидві мови зникаючі
Ответ неверный, садись 2.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:10
fox767676 написав:
якщо основна теза москви що справа у "державному перевороті" - то запропонувати правовий режим для донбасу на рівні 2013 р.,
іпсошки, які путін напридумував для проведення гібридної війни в 2014 році не мають ніякого відношення до реальної мети пуйла.
він знищенням під нуль донецьких міст і сіл, нападом на київ і тд начебто неодноразово довів, що йому срать на російськомовних в цілому, і на їх нібито "порушені права". церква і мова використовуються як інструменти інформаційних атак, а не як першопричина.
тому якщо він хотів захапати всю країну, то ніякі танці і пляски навколо донбасят би не допомогли. згадайте як ФСБ перебило абсолютно всіх донецьких польових "командирів" коли вони стали непотрібні
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:12
ЛАД написав:
Ответ неверный, садись 2.
думка ватана, який не може розгледіти звірячу ненависть і массові злочини росіян у себе під носом, робить сальто мортале з переобувками в повітрі, аби тільки поганого не сказати про 3,14***, дуже важлива для мене. дуже
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:14
Hotab написав:andrijk777
Народ хоче одночасно:
Народ (абирвалг з летусроком) хоче одночасно не чіпати «інсультних», «сколіозних».
Народ (Бетон)) хоче не чіпати спортивних.
Народ не хоче сам воювати
Народ питає «чому в лютому 22 року 200 тис ЗСУ (включно з тилом, розмазаних по всій Україні, бо це і ВВНЗ, і шпиталі , і штаби) не втримали 100 к чистих штурмових груп росіян на півночі, 100к росіян на півдні, і 150 к росян на сході. Але нікого призивати в ЗСУ не треба, треба росіян вмовляти. Може навіть трохи поплакати.
++++++
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:17
_hunter написав: trololo написав: andrijk777 написав:
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
думаєте, що якби Україна визнала Крим і ре інтегрувала Донецьк як субєкт федерації (його завдання максимум на 2014 рік), він би не напав потім на Київ?
чи якщо зараз віддати залишки дон області він нарешті зупиниться?
Проблема с альтернативной историей в том, что нельзя просто взять - и сходить проверить.
А вот последние предложение - проверить очень легко.
про яку альтернативну історію мова? про заяви що "війни не буде" за 2 дні до війни? чи про те, що кацап завжди бреше і порушує будь які домовленості при першій нагоді? цього разу кацап не набреше, треба просто віддати йому оборонні лінії, які не може прогризти 4й рік, і скоротити армію, це гарантує мир на 100 лет. путін своєй мамой шлюхой поклянеться. може даже приймуть закон в госдумі, що не будем нападать
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:25
trololo написав: andrijk777 написав:
Все вірно. Народ не хоче воювати. Точніше не хоче воювати вічно.
А влада(Зеленський) плювати хотіли на побажання народу і продовжують війну бо їм особисто це вигідно.
А механізми зміни влади вони(влада) сама й заблокувала.
чому ти повторюєш російську пропаганду? бот із горлівки?
не зеленський почав війну і не зеленський може її зупинити.
зупинити з нашого боку наразі її можливо лише капітуляцією.
ти за капітуляцію?
Чи мирна ініціатива Трампа у квітні цього року була пропозицією капітуляції? Та ні, якось зовсім не схоже. Капітуляція виглядає трохи по іншому і от якщо продовжимо війну в тому ж дусі, при найкращому розкладі втратимо ще більше територій і людей, отримаємо ще гірші умови миру, а при найгіршому... То ж твої (і не тільки) псевдопатріотичні тексти більше схожі на роспропаганду, бо це шлях не до збереження державності, а до руїни, здачі москалям ще більших територій, поразки і реальної капітуляції з втратою державності.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:29
Schmit написав:
Чи мирна ініціатива Трампа у квітні цього року була пропозицією капітуляції?
яка саме мирна ініціатива? легалізувати напад (і автоматично зменшити допомогу з боку європи) та віддати 3,14*** оборонні лінії на сході та плацдарм на правому березі дніпра без жодних гарантій та під чесне слово? це капітуляція, яка фактично гарантує ще одне вторгнення
то простіше вже зразу медведчука на банковій поставити і повністю розігнати військо. тоді є невеликий шанс, що подальший геноцид буде не такий масовий
