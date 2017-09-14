|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:40
trololo написав:
тому якщо він хотів захапати всю країну,
захапати можно по-різному
загарбання країн балтії та Фінляндії у 1940х відбувалося трохи по-різному
більш стійка та майстерна Фінляндія зберегла ядро суверенітету
хоча якщо б фіни косячили як українці , то Москва б продовжила тактику салямі щодо Гельсинки, відкушуючи все нові та нові шматки суверенітету.
Країни варшавського договору теж не одночасно стали радянськими у 1940-х.
якщо був би збалансований вже наявний вплив з москви (якісь компроміси) з потенційними втратами від вторгнення(дійсно обороноздатна армія), то вторгення можливо було уникнути. Головне грамотно та спокійно зафіксувати збитки і робити роботу над помилками.
Петро був на правильному шляху, коли тримав біля сеье русофілів. цитував Маяковського, та щось там казав про армію. Він талановитий актор і державника грав краще за Зеленського. Проте цього було замало.
А український народ точно схибив коли купився на гасла про "бариг що наживаються на війні". Україну тоді вже глибоко засмоктала воронка конфлікту і одними популістсько-пацифістськими гаслами він її втопив ще глибше.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:40
trololo написав: Schmit написав:
Чи мирна ініціатива Трампа у квітні цього року була пропозицією капітуляції?
яка саме мирна ініціатива? легалізувати напад та віддати 3,14*** оборонні лінії на сході та плацдарм на правому березі дніпра без жодних гарантій та під чесне слово? це капітуляція, яка гарантує ще одне вторгнення
О, знову те саме. Та не було у тих пропозиціях вимог до нас щось віддавати чи ЗСУ скорочувати, а була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:41
Hotab написав:andrijk777
Все вірно. Народ не хоче воювати. Точніше не хоче воювати вічно.
Я б, як і нарід, такий би щоб взагалі війни ні дня не було, але ж у українців не спитав пітун.
А «не хоче вічно» який саме народ ?
Ну якщо ті хто зараз там, чи хоча б були - то зрозуміло. Втомились і не хочуть більше. А про яке «вічно» кажете ви , абирвалг чи летусрок з флуманом, які жодного дня не відчули цю війну? Тобто все ж НЕ «не хочу вічно» , а «не хочу ні дня». Так?
Саме так. Не хочуть воювати ні дня. Але вони це чесно говорять.
На відміну від Hotab
, Шамана, Песікота і Зеленського-ухилянта, які самі воювати «не хочу ні дня» але посилають(примушують) воювати(помирати) інших.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:42
Hotab написав:
Я б, як і нарід, такий би щоб взагалі війни ні дня не було, але ж у українців не спитав пітун.
так він спитав. не хочете війни? ок, не буду нападать (а танки вже прогрівались)
зараз питає "хочете зупинюсь?" послабте свою оборону
всі реальні вимоги пуйла мають військову, а не політичну мету.
упц фсб і язик - в тому числі. чи він хоче просто шоб люди Богу молились? сатанюга, на руках якої сотні тисяч смертей і мільйони зруйнованих життів
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:43
trololo написав: Schmit написав:
псевдопатріотичні тексти більше схожі на роспропаганду, бо це шлях не до збереження державності, а до руїни, здачі москалям ще більших територій, поразки і реальної капітуляції з втратою державності.
знову кацапська пропаганда 2022 року розливу. здавайтесь або гірше буде
. здавайтесь або щас как начнем
буде гірше, гарантовано буде гірше нам, якщо війна не зупиниться. але зупинити (і не розпочати знову пізніше) може тільки путін. він знає що може зупинитись в будь який момент і стати голубом миру, але не робить цього. мабуть бо вірить що оборона таки посипеться, тому продовжує давити на іпсошки по лінії ТЦК, і не жаліє своїх штурмовичків і той нещасний донбас, який після захоплення стає фактично непридатним для життя.
і вимоги основні його для зупинки війни - це послаблення саме Сил оборони. типу йому не пофіг на якісь там адміністративні "кордони" областей.
Зупинка по ЛБЗ, на що Зе вже ніби згоден, що пропонувалось у квітні цього року - це називається "здавайтесь або гірше буде
"?
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:47
andrijk777 написав:
Саме так. Не хочуть воювати ні дня. Але вони це чесно говорять.
На відміну від Hotab
, Шамана, Песікота і Зеленського-ухилянта, які самі воювати «не хочу ні дня» але посилають(примушують) воювати(помирати) інших.
ті хто "чесно говорять" шо не треба воювати, зазвичай хочуть, щоб помирали інші, наприклад мешканці на окупованих. вони мовчать (або заперечують) вбивства цивільних в бучі чи наприклад в херсоні, які є наслідком намагань замиритись із 3,14***.
зеленський винуватий, що 3,14*** ведуть себе як звірі і після окупації починається геноцид фактично? якби росіяни не були промитими нацистами, якби не було війни на донбасі в 2014 і геноциду зараз, може і зустріли би квітами в гостомелі
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 20 жов, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:47
trololo написав: _hunter написав: trololo написав:
думаєте, що якби Україна визнала Крим і ре інтегрувала Донецьк як субєкт федерації (його завдання максимум на 2014 рік), він би не напав потім на Київ?
чи якщо зараз віддати залишки дон області він нарешті зупиниться?
Проблема с альтернативной историей в том, что нельзя просто взять - и сходить проверить.
А вот последние предложение - проверить очень легко.
про яку альтернативну історію мова?
Про вон то “що якби".
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:51
andrijk777 написав: Hotab написав:andrijk777
Все вірно. Народ не хоче воювати. Точніше не хоче воювати вічно.
Я б, як і нарід, такий би щоб взагалі війни ні дня не було, але ж у українців не спитав пітун.
А «не хоче вічно» який саме народ ?
Ну якщо ті хто зараз там, чи хоча б були - то зрозуміло. Втомились і не хочуть більше. А про яке «вічно» кажете ви , абирвалг чи летусрок з флуманом, які жодного дня не відчули цю війну? Тобто все ж НЕ «не хочу вічно» , а «не хочу ні дня». Так?
Саме так. Не хочуть воювати ні дня. Але вони це чесно говорять.
На відміну від Hotab
, Шамана, Песікота і Зеленського-ухилянта, які самі воювати «не хочу ні дня» але посилають(примушують) воювати(помирати) інших.
Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.
Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:52
_hunter написав:
Про вон то “що якби".
мілітаризація росії
знищенням артилерійських складів у нас
не нападали на "ДНР" восемь лет
вибрали зеленського а не кровавого пастора чи порошенка
ніякого НАТО і зброї від нато до 2022
не розігнали ФСБ УПЦ
а він взяв і напав (хоча казав не буде).
от якби російську мову повернули в кінотеатри, то точно би не напав.
ДНР створили щоб саме ДНР почав "поход на київ". трошки не получилось
але з іншої сторони в 2014 році пуйло ще боявся у відкриту використовувати силу, боявся західної реакції. потім побачив що її не буде і перестав заморочуватись юридичним прикриттям.
включення в свою псевдо конституцію тих територій, які він не зміг окупувати і де не було навіть фейкових референдумів цьому доказ.
він рейдер, два кроки вперед, пощупав реакцію, відкотився. і по новій.
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 20 жов, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:57
х... опять обосцал Дональдака
❗️кремль відкинув план Трампа: «переговорна лінія рф щодо зупинки військ на існуючих позиціях НЕ змінюється», – пєсков.
