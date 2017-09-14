RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:02

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Саме так. Не хочуть воювати ні дня. Але вони це чесно говорять.
На відміну від Hotab, Шамана, Песікота і Зеленського-ухилянта, які самі воювати «не хочу ні дня» але посилають(примушують) воювати(помирати) інших.


Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.

Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам

1.Тут немає брехні в моїх словах. Ви просто перекрутили мої слова.
2.Тут ви збрехали, я такого не казав. Читайте уважніше, я написав воювати «не хочу ні дня». Зараз ж ви не хочете воювати? Ні. Де ж тут брехня?
3.Це вірно, неправильно висловився. Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно. Примушує - це стосується Зеленського.
Тепер ваше очко переходить глядачам.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:11

  Schmit написав:[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?


а пуйло погоджувався на такий варіант? ні. то який сенс про нього говорити
але саме головне не це. проблема в тому, що пуйло обмане. завжди. і всі забудуть через два роки що він обіцяв. так само як забули про мінські, як тільки вони стали невигідні

за 4 роки стільки крові пролилось і шо? йому пох. ну вмре іще пару сот тисяч, він себе возомнив сталіним. решение "украинского" вопроса як проміжний етап подальших просувань. він хоче україну, він хоче всю східну європу.

і ніякі папірці його не зупинять. тільки Сили оборони
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:21

  trololo написав:
  ЛАД написав:Ответ неверный, садись 2.


думка ватана, який не може розгледіти звірячу ненависть і массові злочини росіян у себе під носом, робить сальто мортале з переобувками в повітрі, аби тільки поганого не сказати про 3,14***, дуже важлива для мене. дуже

1. сальто мортале делать не умею.
2.
  trololo написав:
  ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Какой родной язык у ребёнка, у которого отец ирландец, а мать белоруска? Или наоборот?
3. Дежурный вопрос - почему не на фронте?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:25

  trololo написав:
  _hunter написав:Про вон то “що якби".


мілітаризація росії
знищенням артилерійських складів у нас
......
він рейдер, два кроки вперед, пощупав реакцію, відкотився. і по новій.

Легко объясняется тем, что у руля поставили кого-то более-менее адекватного - кто задумался о плане "Б".

Удобная штука - ярлыки: сказал "кто не скачет - тот москаль" - и все, мозг можно выключать...
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская? ;)
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:01

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.

Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам

1.Тут немає брехні в моїх словах. Ви просто перекрутили мої слова.
2.Тут ви збрехали, я такого не казав. Читайте уважніше, я написав воювати «не хочу ні дня». Зараз ж ви не хочете воювати? Ні. Де ж тут брехня?
3.Це вірно, неправильно висловився. Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно. Примушує - це стосується Зеленського.
Тепер ваше очко переходить глядачам.


1. Перечитайте ще раз свої слова від чого втомився нарід, за який ви чомусь вирішили тримати слово. І співставте від чого втомились ви. Нема ніяких перекручувань з мого боку .
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .
