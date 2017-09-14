RSS
  #<1 ... 1551515516155171551815519>
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:02

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Саме так. Не хочуть воювати ні дня. Але вони це чесно говорять.
На відміну від Hotab, Шамана, Песікота і Зеленського-ухилянта, які самі воювати «не хочу ні дня» але посилають(примушують) воювати(помирати) інших.


Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.

Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам

1.Тут немає брехні в моїх словах. Ви просто перекрутили мої слова.
2.Тут ви збрехали, я такого не казав. Читайте уважніше, я написав воювати «не хочу ні дня». Зараз ж ви не хочете воювати? Ні. Де ж тут брехня?
3.Це вірно, неправильно висловився. Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно. Примушує - це стосується Зеленського.
Тепер ваше очко переходить глядачам.
andrijk777
Аватар користувача
 
andrijk777
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:11

  Schmit написав:[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?


а пуйло погоджувався на такий варіант? ні. то який сенс про нього говорити
але саме головне не це. проблема в тому, що пуйло обмане. завжди. і всі забудуть через два роки що він обіцяв. так само як забули про мінські, як тільки вони стали невигідні

за 4 роки стільки крові пролилось і шо? йому пох. ну вмре іще пару сот тисяч, він себе возомнив сталіним. решение "украинского" вопроса як проміжний етап подальших просувань. він хоче україну, він хоче всю східну європу.

і ніякі папірці його не зупинять. тільки Сили оборони
trololo
Аватар користувача
 
trololo
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:21

  trololo написав:
  ЛАД написав:Ответ неверный, садись 2.


думка ватана, який не може розгледіти звірячу ненависть і массові злочини росіян у себе під носом, робить сальто мортале з переобувками в повітрі, аби тільки поганого не сказати про 3,14***, дуже важлива для мене. дуже

1. сальто мортале делать не умею.
2.
  trololo написав:
  ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Какой родной язык у ребёнка, у которого отец ирландец, а мать белоруска? Или наоборот?
3. Дежурный вопрос - почему не на фронте?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36907
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:25

  trololo написав:
  _hunter написав:Про вон то “що якби".


мілітаризація росії
знищенням артилерійських складів у нас
......
він рейдер, два кроки вперед, пощупав реакцію, відкотився. і по новій.

Легко объясняется тем, что у руля поставили кого-то более-менее адекватного - кто задумался о плане "Б".

Удобная штука - ярлыки: сказал "кто не скачет - тот москаль" - и все, мозг можно выключать...
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 10774
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:01

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.

Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам

1.Тут немає брехні в моїх словах. Ви просто перекрутили мої слова.
2.Тут ви збрехали, я такого не казав. Читайте уважніше, я написав воювати «не хочу ні дня». Зараз ж ви не хочете воювати? Ні. Де ж тут брехня?
3.Це вірно, неправильно висловився. Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно. Примушує - це стосується Зеленського.
Тепер ваше очко переходить глядачам.


1. Перечитайте ще раз свої слова від чого втомився нарід, за який ви чомусь вирішили тримати слово. І співставте від чого втомились ви. Нема ніяких перекручувань з мого боку .
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .
Hotab
 
Повідомлень: 16826
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:14

  _hunter написав:Удобная штука - ярлыки: сказал "кто не скачет - тот москаль" - и все,


да, дуже удобно було розкрутити іпсошку, що в Україні москалів заставляють скакати, а потім під цим приводом розпочати бомбардування і скачущих і нескачущих москалів з метою їх захисту :D

більше всього радикальну антиросійську риторику розігрівали росіяни. бо вони уміють в інфовійни і пропаганду найкраще в світі.

звинуватать тебе в крадіжці перед тим як пограбувати
знищать під нуль лояльні російськомовні регіони для захисту
заставлятья срать в кульчочок, щоб спасти від НАТИ якому ти нах не всрався
спалять тебе живцем заради сакральної жертви і "вставай страна огромная"
заставлять штурмувати токсичне від вибухіки село, в якому життя вже не буде ніколи

росія нікогда ні накого не нападала, а войну начала чтобы был мир.так лавров казав. геббельс в гробу крутиться..
Востаннє редагувалось trololo в Пон 20 жов, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
trololo
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:22

  _hunter написав:Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская? ;)


а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
trololo
Аватар користувача
 
trololo
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:25

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Можу пригадати, що до нього захопили Крим.
І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.
Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.
При цьому не приклав зусиль, щоб якось вирішити питання з Донбасом мирним шляхом.
Він бажав повторити шлях Путіна з Чечнею і виставити себе переможцем, але не вдалося.
Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.
Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.
Так що повертаю до вас заклик "пригадати".

Виділене - брехня.
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
"Він уклав мирну угоду(Мінськ)" вже тоді, коли не мав іншого виходу.
Після того, як не вдалося одержати військову перемогу. А я писав про "до того".
Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.
Проте і "після того" він нічого не зробив для мирного вирішення питання. Бажав вічно "дурити Путіна" і сподівався на "корейский варіант" - "ні миру, ні війни", забуваючи, що мир в Кореї забезпечується наявністю військових баз США в Південній Кореї. У нас таких баз не було і немає. Замість пошуку Замість пошуку мирних рішень Порошенко записував в конституцію "прагнення до НАТО". Він не зробив нічого, щоб запобігти війні.
На жаль і його наступник теж нічого не зробив для мирного вирішення і фактично продовжив ту ж саму політику.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36907
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:36

  trololo написав:
  _hunter написав:Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская? ;)


а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.

А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?
_hunter
 
Повідомлень: 10774
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:37

  Schmit написав:
  Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий.
Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно.
Вот такое время.
Шёл человек за едой в магазин

Знайомий знайомого, бусифікований прямо з власної веломайстерні, три тижні як на зв'язок не виходить. Може і не живий вже.
Страшні часи настали, потужні.

Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
pesikot
Аватар користувача
 
pesikot
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1551515516155171551815519>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

