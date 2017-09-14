|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:02
Hotab написав: andrijk777 написав:
Саме так. Не хочуть воювати ні дня. Але вони це чесно говорять.
На відміну від Hotab
, Шамана, Песікота і Зеленського-ухилянта, які самі воювати «не хочу ні дня» але посилають(примушують) воювати(помирати) інших.
Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.
Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам
1.Тут немає брехні в моїх словах. Ви просто перекрутили мої слова.
2.Тут ви збрехали, я такого не казав. Читайте уважніше, я написав воювати «не хочу ні дня»
. Зараз ж ви не хочете воювати? Ні. Де ж тут брехня?
3.Це вірно, неправильно висловився. Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно. Примушує - це стосується Зеленського.
Тепер ваше очко переходить глядачам.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:11
Schmit написав:
[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?
а пуйло погоджувався на такий варіант? ні. то який сенс про нього говорити
але саме головне не це. проблема в тому, що пуйло обмане. завжди. і всі забудуть через два роки що він обіцяв. так само як забули про мінські, як тільки вони стали невигідні
за 4 роки стільки крові пролилось і шо? йому пох. ну вмре іще пару сот тисяч, він себе возомнив сталіним. решение "украинского" вопроса як проміжний етап подальших просувань. він хоче україну, він хоче всю східну європу.
і ніякі папірці його не зупинять. тільки Сили оборони
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6311
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2700 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:21
trololo написав: ЛАД написав:
Ответ неверный, садись 2.
думка ватана, який не може розгледіти звірячу ненависть і массові злочини росіян у себе під носом, робить сальто мортале з переобувками в повітрі, аби тільки поганого не сказати про 3,14***, дуже важлива для мене. дуже
1. сальто мортале делать не умею.
2.
trololo написав: ЛАД написав:
я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Какой родной язык у ребёнка, у которого отец ирландец, а мать белоруска? Или наоборот?
3. Дежурный вопрос - почему не на фронте?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36907
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 20 жов, 2025 14:25
trololo написав: _hunter написав:
Про вон то “що якби".
мілітаризація росії
знищенням артилерійських складів у нас
......
він рейдер, два кроки вперед, пощупав реакцію, відкотився. і по новій.
Легко объясняется тем, что у руля поставили кого-то более-менее адекватного - кто задумался о плане "Б".
Удобная штука - ярлыки: сказал "кто не скачет - тот москаль" - и все, мозг можно выключать...
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10774
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:01
andrijk777 написав: Hotab написав:
Ну тоді ви збрехали тричі:
1. Сказали, що не хочете воювати (захищати) вічно. Насправді не хочете жодного дня.
2. Збрехали що Хотаб не воював (не захищав) ні дня.
3. Збрехали , що Хотаб, Шаман , Песикот когось куди відправляє/ примушує.
Тобто у вас 3 «ні», ви не проходите далі, ваше очко переходить глядачам
1.Тут немає брехні в моїх словах. Ви просто перекрутили мої слова.
2.Тут ви збрехали, я такого не казав. Читайте уважніше, я написав воювати «не хочу ні дня»
. Зараз ж ви не хочете воювати? Ні. Де ж тут брехня?
3.Це вірно, неправильно висловився. Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно. Примушує - це стосується Зеленського.
Тепер ваше очко переходить глядачам.
1. Перечитайте ще раз свої слова від чого втомився нарід, за який ви чомусь вирішили тримати слово. І співставте від чого втомились ви. Нема ніяких перекручувань з мого боку .
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16826
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2519 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:14
_hunter написав:
Удобная штука - ярлыки: сказал "кто не скачет - тот москаль" - и все,
да, дуже удобно було розкрутити іпсошку, що в Україні москалів заставляють скакати, а потім під цим приводом розпочати бомбардування і скачущих і нескачущих москалів з метою їх захисту
більше всього радикальну антиросійську риторику розігрівали росіяни. бо вони уміють в інфовійни і пропаганду найкраще в світі.
звинуватать тебе в крадіжці перед тим як пограбувати
знищать під нуль лояльні російськомовні регіони для захисту
заставлятья срать в кульчочок, щоб спасти від НАТИ якому ти нах не всрався
спалять тебе живцем заради сакральної жертви і "вставай страна огромная"
заставлять штурмувати токсичне від вибухіки село, в якому життя вже не буде ніколи
росія нікогда ні накого не нападала, а войну начала чтобы был мир.так лавров казав. геббельс в гробу крутиться..
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 20 жов, 2025 15:24, всього редагувалось 1 раз.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6311
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2700 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:22
_hunter написав:
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская?
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6311
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2700 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:25
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Можу пригадати, що до нього захопили Крим.
І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.
Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.При цьому не приклав зусиль, щоб якось вирішити питання з Донбасом мирним шляхом.
Він бажав повторити шлях Путіна з Чечнею і виставити себе переможцем, але не вдалося.
Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.
Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.
Так що повертаю до вас заклик "пригадати".
Виділене - брехня.
Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.
"Він уклав мирну угоду(Мінськ)" вже тоді, коли не мав іншого виходу. Після того
, як не вдалося одержати військову перемогу. А я писав про "до того"
.
Мінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.
Проте і "після того" він нічого не зробив для мирного вирішення питання. Бажав вічно "дурити Путіна" і сподівався на "корейский варіант" - "ні миру, ні війни", забуваючи, що мир в Кореї забезпечується наявністю військових баз США в Південній Кореї. У нас таких баз не було і немає. Замість пошуку Замість пошуку мирних рішень Порошенко записував в конституцію "прагнення до НАТО". Він не зробив нічого, щоб запобігти війні.
На жаль і його наступник теж нічого не зробив для мирного вирішення і фактично продовжив ту ж саму політику.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36907
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:36
trololo написав: _hunter написав:
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская?
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10774
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:37
Schmit написав: Бетон написав:
Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий.
Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно.
Вот такое время.
Шёл человек за едой в магазин
Знайомий знайомого, бусифікований прямо з власної веломайстерні, три тижні як на зв'язок не виходить. Може і не живий вже.
Страшні часи настали, потужні.
Нещодавно знайомий попався поліції з ТЦК
Ввечері попався, зранку вийшов на зв"язок.
Ніхто його не бив, вже в ТРО
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12329
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|138069
|
|
|1493
|325722
|
|
|6076
|1011819
|
|