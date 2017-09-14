RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40

  Hotab написав:.........
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .

Майже все вірно.
Але на відміну від вас ані Шаман, ані Песикот, ані trololo, ані багато хто ще з місцевих дописувачів не були в армії. Але чомусь виставляють претензії до інших і звинувачують їх, як мінімум, у зрадництві.
І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.
Путін робить саме це - тягне війну, прикриваючись розмовами про мир. Але ж ми не Путін.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:42

  Xenon написав:х... опять обосцал Дональдака

❗️кремль відкинув план Трампа: «переговорна лінія рф щодо зупинки військ на існуючих позиціях НЕ змінюється», – пєсков.

Але миру не хоче Україна, не переплутайте ...
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:42

  trololo написав:
  _hunter написав:Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская? ;)


а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.

Не розповісте яка?
Чи це веомка таємниця?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:43

  andrijk777 написав:Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно.


Повна брехня, наведи хоч один приклад )
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:44

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская? ;)


а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.

А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?


єдина відмінність німецьких нацистів від російських в тому, що росіянин може дозволити тобі жити, якщо ти відмовишся від української ідентичності на користь російської. це те, чим вони активно займаються на окупованих.

у євреїв таких можливостей вижити не було. мабуть, живі українц потрібні росіянам як мясо для війська, в т.ч. захоплені кримчани, дончани та мелітопольці не дадуть збрехати. а ще пуйло явно хоче відродити совок і прихопити всю східну європу. правда умовним чехам чи полякам буде легще, принаймні їх не будуть називати фейковою національністю
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:46

  ЛАД написав:Не розповісте яка?
Чи це веомка таємниця?


я не вивчав питання мотивації гітлера
мене більше цікавлять прийоми геббельса, як такі, що лягли в основу політики росіян відносно нас та заходу в цілому
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:47

  trololo написав:
  ЛАД написав:Не розповісте яка?
Чи це веомка таємниця?


я не вивчав питання мотивації гітлера
мене більше цікавлять прийоми геббельса, як такі, що лягли в основу політики росіян відносно нас та заходу в цілому
А якщо не вивчали, то і не пишіть:
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:47

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .

Майже все вірно.
Але на відміну від вас ані Шаман, ані Песикот, ані trololo, ані багато хто ще з місцевих дописувачів не були в армії. Але чомусь виставляють претензії до інших і звинувачують їх, як мінімум, у зрадництві.

В зрадництві - так.
Коли починають писати, що це Україна винна, що це українці хочуть воювати, а росіяні - білі та пухнасті, війни не хочуть, Путіна тягнуть у війну, а він пацифіст, за мир в всьому мирі

  ЛАД написав:І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.

Оце
  ЛАД написав:Путін робить саме це - тягне війну, прикриваючись розмовами про мир. Але ж ми не Путін.

Дуже протирічить цьому
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:51

цікаво, якби у геббельса були соцмережі, блогери і боти, і якби сталін не вбив 10 млн українців голодом, як би повернулась історія другої світової війни..
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:53

  ЛАД написав: А якщо не вивчали, то і не пишіть:
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.


я питання взагалі то ставив, і виклав своє поверхневе припущення. тільки тому, що зручно порівнювати німецький нацизм та російський
