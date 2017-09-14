|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40
Hotab написав:
.........
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .
Майже все вірно.
Але на відміну від вас ані Шаман, ані Песикот, ані trololo, ані багато хто ще з місцевих дописувачів не були в армії. Але чомусь виставляють претензії до інших і звинувачують їх, як мінімум, у зрадництві.
І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.
Путін робить саме це - тягне війну, прикриваючись розмовами про мир. Але ж ми не Путін.
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:42
Xenon написав:
х... опять обосцал Дональдака
❗️кремль відкинув план Трампа: «переговорна лінія рф щодо зупинки військ на існуючих позиціях НЕ змінюється», – пєсков.
Але миру не хоче Україна, не переплутайте ...
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:42
trololo написав: _hunter написав:
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская?
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
Не розповісте яка?
Чи це веомка таємниця?
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:43
andrijk777 написав:
Хотаб, Шаман, Песикот мають бажання(публічне) відправляти людей на фронт. - так вірно.
Повна брехня, наведи хоч один приклад )
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:44
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
Рейдер - ок. А цель у него - какая? - - рейдерская?
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?
єдина відмінність німецьких нацистів від російських в тому, що росіянин може дозволити тобі жити, якщо ти відмовишся від української ідентичності на користь російської. це те, чим вони активно займаються на окупованих.
у євреїв таких можливостей вижити не було. мабуть, живі українц потрібні росіянам як мясо для війська, в т.ч. захоплені кримчани, дончани та мелітопольці не дадуть збрехати. а ще пуйло явно хоче відродити совок і прихопити всю східну європу. правда умовним чехам чи полякам буде легще, принаймні їх не будуть називати фейковою національністю
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:46
ЛАД написав:
Не розповісте яка?
Чи це веомка таємниця?
я не вивчав питання мотивації гітлера
мене більше цікавлять прийоми геббельса, як такі, що лягли в основу політики росіян відносно нас та заходу в цілому
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:47
trololo написав: ЛАД написав:
Не розповісте яка?
Чи це веомка таємниця?
я не вивчав питання мотивації гітлера
мене більше цікавлять прийоми геббельса, як такі, що лягли в основу політики росіян відносно нас та заходу в цілому
А якщо не вивчали, то і не пишіть:
а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:47
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
2. Звідки ви знаєте що я хочу, що не хочу? Я може і хочу, але після вашого заходу , в порядку черговості. Тобто не те щоб «не хочу ні дня», а «не хочу, щоб поміж вас і мене був тільки знову я, бо треба і вам». А потім вже знову я.
3. Це не Хотаб і Шаман хочуть. Це життєва необхідність для держави і вимога законодавства України. Ви ж хочете покласти на закон і безпеку держави , не пропонуючи нічого замість. Вірніше ви пропонуєте домовлятись, але поки домовляються, то хз хто має продовжувати оберігати ваш спокій. Само якось .
Майже все вірно.
Але на відміну від вас ані Шаман, ані Песикот, ані trololo, ані багато хто ще з місцевих дописувачів не були в армії. Але чомусь виставляють претензії до інших і звинувачують їх, як мінімум, у зрадництві.
В зрадництві - так.
Коли починають писати, що це Україна винна, що це українці хочуть воювати, а росіяні - білі та пухнасті, війни не хочуть, Путіна тягнуть у війну, а він пацифіст, за мир в всьому мирі
ЛАД написав:
І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.
Оце
ЛАД написав:
Путін робить саме це - тягне війну, прикриваючись розмовами про мир. Але ж ми не Путін.
Дуже протирічить цьому
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:51
цікаво, якби у геббельса були соцмережі, блогери і боти, і якби сталін не вбив 10 млн українців голодом, як би повернулась історія другої світової війни..
+ Додати
Відповісти
