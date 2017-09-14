RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:05

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.

А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?


єдина відмінність німецьких нацистів від російських в тому, що росіянин може дозволити тобі жити, якщо ти відмовишся від української ідентичності на користь російської. це те, чим вони активно займаються на окупованих.

у євреїв таких можливостей вижити не було. мабуть, живі українц потрібні росіянам як мясо для війська, в т.ч. захоплені кримчани, дончани та мелітопольці не дадуть збрехати. а ще пуйло явно хоче відродити совок і прихопити всю східну європу. правда умовним чехам чи полякам буде легще, принаймні їх не будуть називати фейковою національністю

Все становится еще понятнее... Т.е. цель - физически уничтожить все 40+ лямов нации, но без физического уничтожения? :roll:
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:07

  trololo написав:цікаво, якби у геббельса були соцмережі, блогери і боти, і якби сталін не вбив 10 млн українців голодом, як би повернулась історія другої світової війни..

Да, интересно. Но как я уже сегодня писал: альтернативная история - увы, непроверяемая.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:17

  trololo написав:
  Schmit написав:[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?


а пуйло погоджувався на такий варіант? ні.

Хто сказав, що ні? Портніков?
Судячи з того, що все відбувалось одразу після поїздки Віткофа, скоріш за все погоджувався. А от щодо Зе - ми точно знаємо, що з незрозумілих причин він відмовився.
  trololo написав: то який сенс про нього говорити

Сенс є, бо ми втратили дуже хороший шанс завершити кошмар і врятувати державу від колапсу. Порібно усвідомлювати, хто в цьому винен.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:28

  Schmit написав:
  trololo написав:
  Schmit написав:[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?


а пуйло погоджувався на такий варіант? ні.

Хто сказав, що ні? Портніков?

взагалі-то х.. сам і казав (як і його глашаті - песков, лавров і т.п). - Заявляючи що їм потрібна вся Донецька область, а також і Херсонська і Запорізька)
