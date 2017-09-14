9 октября (Рейтер) - В воскресенье российские войска атаковали угольную шахту на юго-востоке Украины и неопознанный энергетический объект на севере, недалеко от российской границы, сообщили операторы этих объектов, что стало продолжением серии недавних нападений на энергосистему Украины.



Частная украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали угольную шахту в Днепропетровской области. Компания сообщила, что 192 шахтера были благополучно выведены на поверхность, никто не пострадал.



Компания заявила, что это уже четвертое за два месяца нападение России на угольные предприятия Украины.



Областная энергетическая компания «Черниговоблэнерго» в северной приграничной Черниговской области заявила, что в результате атаки был причинён значительный ущерб и 55 000 абонентов остались без электроэнергии. Аварийные службы восстановят электроснабжение в этом районе, как только это станет безопасно, заявили в компании.



В последние недели российские атаки были сосредоточены на энергосистеме Украины и других энергетических объектах.

На прошлой неделе во многих районах были введены отключения электроэнергии после нападения, произошедшего в начале этого месяца, в результате которого более миллиона потребителей остались без электричества.