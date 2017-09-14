RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:05

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв?
думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.

А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?


єдина відмінність німецьких нацистів від російських в тому, що росіянин може дозволити тобі жити, якщо ти відмовишся від української ідентичності на користь російської. це те, чим вони активно займаються на окупованих.

у євреїв таких можливостей вижити не було. мабуть, живі українц потрібні росіянам як мясо для війська, в т.ч. захоплені кримчани, дончани та мелітопольці не дадуть збрехати. а ще пуйло явно хоче відродити совок і прихопити всю східну європу. правда умовним чехам чи полякам буде легще, принаймні їх не будуть називати фейковою національністю

Все становится еще понятнее... Т.е. цель - физически уничтожить все 40+ лямов нации, но без физического уничтожения? :roll:
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:07

  trololo написав:цікаво, якби у геббельса були соцмережі, блогери і боти, і якби сталін не вбив 10 млн українців голодом, як би повернулась історія другої світової війни..

Да, интересно. Но как я уже сегодня писал: альтернативная история - увы, непроверяемая.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:17

  trololo написав:
  Schmit написав:[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?


а пуйло погоджувався на такий варіант? ні.

Хто сказав, що ні? Портніков?
Судячи з того, що все відбувалось одразу після поїздки Віткофа, скоріш за все погоджувався. А от щодо Зе - ми точно знаємо, що з незрозумілих причин він відмовився.
  trololo написав: то який сенс про нього говорити

Сенс є, бо ми втратили дуже хороший шанс завершити кошмар і врятувати державу від колапсу. Порібно усвідомлювати, хто в цьому винен.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:28

  Schmit написав:
  trololo написав:
  Schmit написав:[ була пропозиція - фактично зупинки всього по ЛБЗ - те, на що Зе зараз вже ніби погоджується. Що знову посилання кидати?


а пуйло погоджувався на такий варіант? ні.

Хто сказав, що ні? Портніков?

взагалі-то х.. сам і казав (як і його глашаті - песков, лавров і т.п). - Заявляючи що їм потрібна вся Донецька область, а також і Херсонська і Запорізька)
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:59

  Xenon написав:
  Schmit написав:
  trololo написав:
а пуйло погоджувався на такий варіант? ні.

Хто сказав, що ні? Портніков?

взагалі-то х.. сам і казав (як і його глашаті - песков, лавров і т.п). - Заявляючи що їм потрібна вся Донецька область, а також і Херсонська і Запорізька)

Так, але це було заявлено вже після того, як Зе відмовився.
Тобто не підходять тобі такі м'які умови, ну то тримай старі.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:39

мда, навіть Байден в кінці виглядав адекватніше ніж цей "попердолений" нобілєвкою Дональдак

🇺🇸 Трамп в ходе встречи с Зеленским не обращал внимания на его заявления и продолжал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, - Washington Post.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:56

К обсуждавшемуся вопросу об энергетике, отоплении и т.д.
9 октября (Рейтер) - В воскресенье российские войска атаковали угольную шахту на юго-востоке Украины и неопознанный энергетический объект на севере, недалеко от российской границы, сообщили операторы этих объектов, что стало продолжением серии недавних нападений на энергосистему Украины.

Частная украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали угольную шахту в Днепропетровской области. Компания сообщила, что 192 шахтера были благополучно выведены на поверхность, никто не пострадал.

Компания заявила, что это уже четвертое за два месяца нападение России на угольные предприятия Украины.

Областная энергетическая компания «Черниговоблэнерго» в северной приграничной Черниговской области заявила, что в результате атаки был причинён значительный ущерб и 55 000 абонентов остались без электроэнергии. Аварийные службы восстановят электроснабжение в этом районе, как только это станет безопасно, заявили в компании.

В последние недели российские атаки были сосредоточены на энергосистеме Украины и других энергетических объектах.
На прошлой неделе во многих районах были введены отключения электроэнергии после нападения, произошедшего в начале этого месяца, в результате которого более миллиона потребителей остались без электричества.
https://www.reuters.com/business/energy/russia-attacks-ukraine-coal-mine-second-energy-site-companies-say-2025-10-19/
