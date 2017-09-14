trololo написав:а яка була ціль у гітлера, коли він ставив на меті знищення всіх євреїв? думаю, не одна. і не просто сліпа ненависть.
А, ну т.е. цель была - физически уничтожить 40 с плюсом лямов народу? Но к ее исполнению - к буквальному - так и не перешли, выходит?
єдина відмінність німецьких нацистів від російських в тому, що росіянин може дозволити тобі жити, якщо ти відмовишся від української ідентичності на користь російської. це те, чим вони активно займаються на окупованих.
у євреїв таких можливостей вижити не було. мабуть, живі українц потрібні росіянам як мясо для війська, в т.ч. захоплені кримчани, дончани та мелітопольці не дадуть збрехати. а ще пуйло явно хоче відродити совок і прихопити всю східну європу. правда умовним чехам чи полякам буде легще, принаймні їх не будуть називати фейковою національністю
Все становится еще понятнее... Т.е. цель - физически уничтожить все 40+ лямов нации, но без физического уничтожения?
К обсуждавшемуся вопросу об энергетике, отоплении и т.д.
9 октября (Рейтер) - В воскресенье российские войска атаковали угольную шахту на юго-востоке Украины и неопознанный энергетический объект на севере, недалеко от российской границы, сообщили операторы этих объектов, что стало продолжением серии недавних нападений на энергосистему Украины.
Частная украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали угольную шахту в Днепропетровской области. Компания сообщила, что 192 шахтера были благополучно выведены на поверхность, никто не пострадал.
Компания заявила, что это уже четвертое за два месяца нападение России на угольные предприятия Украины.
Областная энергетическая компания «Черниговоблэнерго» в северной приграничной Черниговской области заявила, что в результате атаки был причинён значительный ущерб и 55 000 абонентов остались без электроэнергии. Аварийные службы восстановят электроснабжение в этом районе, как только это станет безопасно, заявили в компании.
В последние недели российские атаки были сосредоточены на энергосистеме Украины и других энергетических объектах. На прошлой неделе во многих районах были введены отключения электроэнергии после нападения, произошедшего в начале этого месяца, в результате которого более миллиона потребителей остались без электричества.